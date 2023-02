Desde la AGN cuestionaron la falta de análisis previo al contraer la deuda con el FMI

De la Rosa dijo que hubo un "endeudamiento interno y externo que no tenia nada que ver con lo autorizado por el Congreso".

Los que tomaron la decisión

"Si tanto hablamos de República y de los poderes, acá el único poder que tenia que controlar, definir y aprobar algo así era el Congreso de la Nación y no participó" María Graciela de la Rosa

María Graciela de la Rosa, auditora general de la Nación nombrada por el Senado, criticó la ausencia de un "análisis de sostenibilidad de la deuda" al igual que la omisión de dar participación al Congreso Nacional, previo a contraer un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018 durante la administración de Mauricio Macri."No hubo un análisis de sostenibilidad de la deuda sobre si la Argentina estaba en condiciones o no de tomar ese préstamo y de hacer los pagos correspondientes en el breve periodo que se dispuso", concluyó de la Rosa esta mañana en diálogo con Radio 10, al referirse al préstamo contraído con el FMI en 2018.Entre otras irregularidades -señala de la Rosa-, no hubo "un análisis del impacto sobre la balanza de pagos" por parte del Banco Central, ni tampoco existió inicialmente un expediente.Del mismo modo, criticó la falta de una intervención previa por parte del Congreso Nacional o, en todo caso, de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que hubiera permitido su posterior análisis a través de la comisión bicameral a tal efecto.Al comparar con el presupuesto aprobado para dicho año, de la Rosa dijo que hubo un"Si tanto hablamos de República y de los poderes, acá el único poder que tenia que controlar, definir y aprobar algo así era el Congreso de la Nación y no participó", subrayó la funcionaria, una de los siete miembros de la AGN.De la Rosa consideró que el préstamo lo tomaron "tres personas", y criticó que "se hizo todo sin papeles"."Entendemos que la orden la dio el presidente (Mauricio) Macri y hay dos firmantes, el presidente del Banco Central (Federico Sturzenegger) y el ministro de Hacienda (Nicolás Dujovne), y este último no tenía por qué firmar porque no tenia atribuciones que le marquen las leyes especificas de administración financiera", denunció., señaló la AGN esta semana sobre la deuda que asumió la anterior gestión de Gobierno con el organismo multilateral, en el informe de auditoría combinada respecto de la cuenta de inversión 2018.La auditoría mencionó la existencia de avales con atrasos confirmados o que exceden el monto autorizado; inconsistencias en Intereses de la deuda impagos y en la exposición de la deuda en los estados contables; incumplimiento de procedimientos normados para la contratación de la deuda con el FMI; y emisión de deuda sin contar con cupo determinado por Ley al momento de la emisión., sostuvo la Comisión de Supervisión de Deuda Pública de la AGN.Otro punto que toca el informe es el nivel de endeudamiento."Con el dato que tenemos de 2018 y a partir de las cuentas de 2016 hay un incremento de US$ 100.000 millones en la deuda externa de Argentina, la mayor de su historia"; afirmó de la Rosa, quién anticipó que "dentro de un mes aproximadamente" se publicará otra auditoria que tratará, en especifico, el préstamo con el FMI.Según el informe que consta de 25 documentos técnicos de trabajo, a fines de 2018 la deuda púbica alcanzó los US$ 332.192 millones, pasando a representar el 85,2% del PBI frente al 56.5% del PBI de un año atrás, producto de la fuerte devaluación de ese año que hizo crecer el peso de la deuda sobre el PBI en casi 30 puntos en un año."Cuando hablamos de deuda externa vemos un enorme endeudamiento externo que ahora, si analizamos hoy, hay incluso una disminución en términos nominales y también en términos del PBI", agregó la auditora general.