Tini colmó el Anfiteatro de Villa María en la primera noche del Festival de Peñas

Otros artistas y shows musicales

El 55º Festival Internacional de Peñas de Villa María, Córdoba, quedó inaugurado anoche en un Anfiteatro Municipal colmado por las jóvenes admiradoras de, que fue el número principal de la primera noche del encuentro.La estrella del pop latino juvenil cautivó a su público, que ansiosamente esperó por la llegada de su ídolo y la recibió de pie arriba de sus asientos, algo que no había ocurrido con las presentaciones musicales que la antecedieron.A punto de lanzar suque se estrena el próximo viernes, la además actrizCon entradas agotadas y ante un público familiar, mayoritariamente compuesto por niñas y adolescentes que vestían remeras de la cantante, Tini fue la artista principal de la primera noche del tradicional festival cordobés, al que asistieron espectadores de todas las provincias, según anunciaron desde la organización.que incluyó teclados, sintetizador, bajo y guitarra, la joven encabezó un concierto en el que sus admiradoras se hicieron notar con innumerable cantidad de pancartas que expresaban su fanatismo.Otra de lasdel espectáculo fue elcon el que Tini suele exhortar a sus fans que vistan para sus shows, que se sumó a una masiva presencia de chicas con vinchas con luces que lanzaban destellos rosas y de colores que se vendían en el lugar como pan caliente.Cerca de la medianoche, la cantante hizo su aparición camuflada entre sus diez bailarines, que ingresaron al escenario cubiertos con mamelucos rosa y máscaras, hasta que uno de ellos le arrancó su indumentaria y apareció Tini, ataviada con un traje de lentejuelas con bucaneras altas y ligas.A diferencia de su habitual look con colores rosa y pasteles, la compositora inició su presentación con tonos negros, transparencias y brillos y tuvo varios cambios de vestuario en los que desplegó su recurrente estética pop urbana con pantalón estilo cargo con elásticos en los laterales, corset, falda y guantes largos, con la presencia infaltable del fucsia, fenómeno de la moda internacional que la cantante sigue.Trasque editó con la colombiana Greeicy, Tini interpretó, grabado junto a su exnovio, el cantante colombiano Sebastián Yatra, tema que aprovechó para hacer unLuego,que antecedió a Tini con su repertorio depara cantar en conjunto la, en la que los tres colaboraron junto a Duki, tema que sonó también cuando ellos tuvieron su momento en el escenario.Hubo espacio en la lista de temas para el", uno de los momentos más movidos y celebrados del show, y le siguió otra colaboración en su momento grabada con Yatra, "Oye", momento en el que aparecieron las linternas en los celulares en todo el anfiteatro, tendencia que ya hace tiempo reemplazó a las antiguas llamas de encendedores para acompañar los lentos.Elde la joven cantante también hizo lucir la presentación de Tini, que siguió con una muy emotiva interpretación de "Carne y hueso" y con tracks editados en colaboración con otros artistas, como"El último beso" con Tiago PZK, "Maldita foto" con el colombiano Manuel Turizo y "Por el resto de tu vida" con el mexicano Christian Nodal.Laque tuvo como separador lacon elaborados punteos que le aportaron un poco de rock a la velada, implicó un cambio de vestuario con un pantalón naranja cargo y una remera blanca corta para afrontar una etapa más movida y bailable del show, con versiones con estilo más de big beat electrónico que los sonidos que Tini suele manejar.La presentación prosiguió con, la española, como "Ella dice" y "High", y hubo una destacada actuación de los bailarines, que hicieron una energética performance para acompañar el paso hacia la electrónica.El último cambio de vestuario llegó de la mano de", con el que retornó a su rosa tradicional con brillos, al igual que el equipo de bailarines, sin contar cuando Tini recibió del público una remera estampada con fotos de ella misma y la vistió.la cantante recibió también del público unaque se puso encima y se volcó brevemente a la cumbia a través de su reciente colaboración cony con su trabajo conjunto conCon mucho carisma, sonrisas y gran complicidad con un público que ya tenía en el bolsillo desde antes de salir, que festejó todo lo que hizo con agudos y entusiastas gritos, el track elegido para coronar el show resultó "Miénteme", la canción más escuchada de Tini en Spotify de Tini, en la que colabora con María Becerra, con un cierre con llamaradas saliendo del escenario y serpentinas y papel picado.Previo a los números musicales, el localque aunó hip hop con ritmos tangueras, en un elaborado baile que tuvo gran recepción de los concurrentes.Más temprano, la primera fecha del Festival comenzó pasadas las 9 de la noche con, que con mucha espontaneidad en el escenario e interacciones con el público tuvo su primera presentación en Villa María y repasó canciones de su repertorio pop como "Ni lo pensemos", "Por ti", "Será mi culpa", "Dime", "Bellaca", "Pa' siempre" y "Jake Long"., en su tercera presentación en el Festival, el dúo se apoyó mucho en sus cinco bailarinas para desarrollar sus ritmos latinos y de reggaetón, y repasaron temas como "Online", su canción con Abel Pintos "Nunca soltamos", y su último single "Bikini".fue el encargado de empezar a cerrar la noche cerca de las 2 de la madrugada, con una propuesta diferente en términos musicales respecto de los anteriores que fue bien recibido por el público mayoritariamente de Tini.El joven de 28 años se ganó la público a fuerza de actitud, también apoyado en buenas interacciones con el público, que en su mayoría se quedó a ver a uno de los referentes del subgénero cumbiero denominado RKT, que deriva del reggaetón incorporando sonidos de cumbia villera y graves potentes.Al momento de cantar su canción "Chetos vs turros", el joven pidió al público que grite si se consideraban de un lado o del otro y agradeció que la gente se quedara para su show siendo que había más parcialidad del primer grupo.