Se inicia la mesa política del Frente de Todos, con las cuatro "patas" de la coalición

Para Recalde, la mesa del FDT "debe sentar postura sobre la proscripción" de Cristina

El senador nacional del Frente de Todos (FdT), Mariano Recalde , afirmó hoy que la mesa política de la coalición oficialista convocada por el presidente Alberto Fernández para el próximo jueves para definir la estrategia electoral "debe sentar postura sobre la proscripción" de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.



"Hay mucha expectativa por la mesa política convocada por el Presidente, pero no podemos trazar una estrategia electoral sin tener en cuenta la proscripción de Cristina", remarcó Recalde en declaraciones a AM 750.



Sobre la relación entre los principales referentes del Frente de Todos, el dirigente de La Cámpora consideró que "es necesario que haya sintonía entre Cristina, Alberto y (el ministro de Economía, Sergio) Massa".



"Queremos escuchar la estrategia (de Alberto Fernández) para continuar por este camino y profundizarlo para que no vuelva la derecha al Gobierno", apuntó.



En ese sentido, señaló que "la mejor campaña electoral para el oficialismo es mostrar la gestión, por eso no se puede dejar de hablar de estrategia electoral sin mencionar qué gestión tenés. Va a ser difícil separar esas cuestiones", remarcó el senador por la ciudad de Buenos Aires.



En ese punto, dijo que "la mesa política también va a tener que debatir sobre la gestión" y además aseguró que la construcción de ese espacio "era necesario antes".



Respecto al FdT, recordó que "es una alianza política que se construyó con tres patas, pero con una conducción indiscutible, que es Cristina" y aseveró que "sin duda tienen que estar en sintonía con Alberto y Massa".



Recalde, asimismo, aseguró que "no tuvimos un mandato típico: atravesamos una pandemia; hubo una negociación con el FMI que no terminó como todos queríamos; ocurrió la guerra en Ucrania; por lo que no se puede omitir este contexto".



En esa línea, señaló que en las próximas elecciones "estamos convencidos de que el Frente de Todos puede ganar".



Consultado sobre la candidatura presidencial de Cristina Kirchner que impulsan referentes del FdT a pesar de que la vicepresidenta anunció su intención de no postularse, Recalde advirtió que "Cristina fue clara en decir que no se bajó ni renunció. El problema acá es el Poder Judicial", ya que "Cristina no quiere tener una espada de Damocles en la cabeza".



"Yo deseo que se generen las condiciones para que Cristina sea candidata, si ella desea serlo", concluyó.