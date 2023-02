La historia de un fallo judicial a favor del periodismo de investigación, impulsado por feministas

Catalina Ruiz Navarro.//Foto: Camila Godoy

Este fallo "no solo es un triunfo del periodismo feminista, es una defensa de todo el periodismo de Colombia y de la región". Catalina Ruíz Navarro

Catalina Ruiz Navarro y Matilde Londoño Jaramillo publicaron la investigación

El primer paso de un largo proceso

El periodismo feminista "difunde un discurso especialmente protegido" cuando denuncia violencias hacia las mujeres, sentenció la Corte Constitucional de Colombia enque las denunció, y una de ellas, Catalina Ruiz Navarro, analizó en diálogo con Télam la importancia de esta decisión para el periodismo de la región.El 24 de junio de 2020, Catalina Ruiz Navarro y Matilde de los Milagros Londoño Jaramillo publicaron en lala investigación'.e i-mecanismo que permite a toda persona acudir ante las autoridades judiciales de Colombia para obtener la protección de sus derechos si considera que fueron violados-, instancia que define laEn la sentencia 452, de 111 páginas, que tiene un exhaustivo análisis, la Sala Primera de la Corte a cargo de la magistrada Diana Fajardo Rivera dijo queEntre otros considerandos, destacó que "el periodismo feminista difunde un discurso especialmente protegido y proyecta la decisión ética de denunciar la violencia contra la mujer, correr el velo de la discriminación estructural, y proveer un espacio seguro para voces que se sienten inseguras ante instituciones como el derecho penal, o en riesgo frente a la posibilidad del escrache 'directo'".Para Ruiz Navarro, este fallo "no solo es un triunfo del periodismo feminista, es una defensa de todo el periodismo de Colombia y de la región".La periodista estuvo esta semana en Buenos Aires invitada por Sembramedia y presentó en Espacio Brandon su libro 'Las mujeres que luchan se encuentran', que va por su sexta edición.Por un lado dice que no le vulneramos ningún derecho fundamental a Ciro Guerra y que las denuncias por violencia de género son discursos especialmente protegidos por la libertad de expresión porque es un discurso que busca avanzar derechos. Y habla del periodismo feminista como algo diferente, porque agrega una técnica con la posibilidad periodística de verificación de fuentes y corroboración de los hechos, y lo define como una pieza fundamental para el avance de las democracias. Y que las periodistas feministas agregamos una capa ética a nuestro trabajo que es la defensa de los derechos de las mujeres.-Desarrollamos el método Volcánicas que pone los testimonios de las mujeres en el centro, como prueba central de las denuncias, y luego encontramos los puntos que se pueden corroborar en tiempos, modos y lugares, mediante chats, correos, pasajes de avión y otros rastros. También hablando con otras personas para acompañar estos testimonios. Por ejemplo, gente que vio que estas personas estaban en ese lugar en específico o de las primeras personas a quienes las mujeres les contaron lo que les había ocurrido.- La protección de fuentes disminuye la revictimización de las denunciantes, pero claro, nos expone a las periodistas al acoso judicial, que es muy injusto y que consiste en persecuciones legales, excesivo uso de la fuerza judicial para perseguirnos, demandas redundantes a cargo de abogados muy costosos y el pedido de indemnizaciones que terminan siendo absurdas, imposibles de cumplir para nosotras. Y es un intento de usar el sistema de justicia para silenciarnos y para censurarnos. Con las demandas, Ciro Guerra pretendía obligarnos a revelar nuestras fuentes y que no se pudiera decir nada en el periodismo de investigación si no hay un fallo judicial, lo cual acabaría con todo el periodismo.Este fallo de la Corte Constitucional es el primer paso del largo proceso judicial porque sigue en curso una denuncia penal "que nos puede llevar a la cárcel" y una demanda civil por un millón y medio de dólares que "busca callarnos, que es impagable e intimidante", dijo la periodista.La profesional valoró el trabajo de las abogadas que las representan, Ana Bejarano y María Camila Correa, de la organización en defensa de la libertad de expresión El Veinte."Esperamos que el fallo sirva para que estos procesos también terminen a nuestro favor", compartió Ruiz Navarro durante la presentación de su libro, que no se editó en Argentina pero algunos ejemplares pueden conseguirse en la librería Mandrágora.Las periodistas argentinas Luciana Peker y Florencia Alcaraz tuvieron a cargo la presentación de 'Las mujeres que luchan se encuentran' (Grijalbo), que definieron como "un manual de feminismo pop latinoamericano" y "una herramienta para los activismos de la región"."Ni medios de comunicación ni periodistas tenemos la obligación de mantenernos neutrales ante violaciones de derechos humanos. Eso también lo dice el fallo de la Corte. Históricamente se ha pretendido un periodismo objetivo y neutral, cuando esto es falso.Eso que se llama objetividad no es mas que el discurso hegemónico. Un periodista que ingenuamente crea que no está defendiendo ninguna causa, pues está defendiendo el status quo que no es más que el patriarcado", concluyó Ruiz Navarro.