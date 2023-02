Un operario herido y otro desaparecido tras explosión y derrumbe en Devoto

Captura de video.

Un operario de Metrogas resultó herido con quemaduras graves este sábado y hay otro trabajador desaparecido tras la explosión y el derrumbe de una vivienda en el barrio porteño de Villa Devoto, informaron fuentes policiales.El hecho ocurrió pasadas las 12 en una casa ubicada en Pedro Morán y Quevedo, donde dos operarios de la empresa de Metrogas trabajaban por una fuga de gas.Por causas que se desconocen, se produjo una fuerte explosión que provoco el derrumbe de la vivienda ubicada en ese lugar y el incendio de dos vehículos que se encontraban estacionados en la zona."Uno de los operarios, de unos 40 años, fue trasladado al hospital Zubizarreta, donde está en internado en grave estado", explicó a Télam el titular del Servicio de Atención Medica de Emergencias (SAME) Alberto Crescenti.Además, el director del SAME confirmó que se, por lo que se aguarda que personal de Bomberos de la Ciudad pueda extinguir el fuego.Para ello, unas siete unidades del Same se encuentran en el lugar, junto a personal de la Unidad K9 de Bomberos de la Ciudad, para la búsqueda de personas, y personal de Guardia de Auxilio al lugar