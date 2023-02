Internas en La Pampa: JxC define la fórmula para la gobernación y el PJ para cinco comunas

En La Pampa las elecciones internas son abiertas, simultáneas y obligatorias para las fuerzas políticas.

Las otra cinco fórmulas

Electores y votantes

Con 238.232 electores habilitados, La Pampa inicia el calendario electoral este domingo con la interna abierta de Juntos por el Cambio (JxC) para competir por la gobernación, que incluye competencias en algunas intendencias, mientras que el Frente Justicialista Pampeano habilitará la realización de primarias en cinco localidades de la provincia.dirimirá la conformación de su fórmula en una contienda que sostendrán el binomio que integran el actual diputado nacional radical Martín Antonio Berhongaray y la exdiputada provincial Patricia Clelia Testa (que es encabezada por el legislador nacional Martín Maquieyra y María Josefina DíazA su vez, losserán Hipólito Gustavo Altolaguirre por Cambiemos y María Laura Trapaglia, por Juntos.Además, JxC tendrá, donde competirán Federico Iván Roitman (Lista K Podemos+), Martín Miguel Ardohain (Lista L Juntos por Santa Rosa) y Francisco Javier Torroba (Lista M Cambiemos Santa Rosa).También habrá una, donde se medirán Juan Pablo Vieta (Lista C Juntos por Pico), Jorge Eduardo Amato (Lista D Integración Piquense), Juan Carlos Passo (Lista E El Cambio en la Ciudad) y Adriana Vanesa García (Lista F Cambia Pico).Lo mismo sucederá eentre Oscar Alberto Vilches (Lista Q Unidos por el Futuro) y Leonel Emanuel Monsalve Herrera (Lista R Juntos por 25 de Mayo).lo harán Gustavo Fabián Salvadori (Lista G Unidos por Luiggi) y Néstor Daniel Gil (Lista H Juntos por Luiggi).Y encompetirán para determinar quien representa a JxC en la carrera por la intendencia Luciana Victoria Capo Martínez (Lista I Juntos por Cané) y Silvia Mónica Peppino (Lista J Unidos por Miguel Cané).También habrá, con las postulaciones de Soraya Isabel Pérez (Lista N Juntos por Sarah) y César Ramón Suárez (Lista Ñ Cambia Sarah).Además se desarrollaránen Toay, donde competirán como cabezas de listas Lilia Mónica Azcárate (Lista O Juntos por Toay) y Daniel Hugo Bazán (Lista P Toay Cambia).Durante la campaña electoral,del jefe de Gobierno Porteño, Horacio Rodríguezla titular del PRO,h, y la diputada nacionalcon quienes recorrió distintas localidades de la provincia.En cambio,contó en el último día de campaña con el acompañamiento del presidente de la UCR y gobernador de Jujuy,y el senador nacional de Evolución,Todos realizaron una recorrida por Santa Rosa, la capital de la provincia, y celebraron un acto de cierre multitudinario en el predio del sindicato de empleados de comercio de la capital provincial.En La Pampa laspara las fuerzas políticas que tienen más de una lista, pero elOtras cinco fórmulas provinciales fueron oficializadas y participarán de la elección general del 14 de mayo de manera directa, donde el sufragio sí es obligatorio.Al ser nómina única, no se le exige piso electoral alguno, como ocurre en la PASO nacional, pero en la elección general, tienen que obtener al menos el 1,5 % de los votos para mantener la personería política.ElPampeano postula a la reelección a Sergio Ziliotto con la diputada provincial Alicia Mayoral.El-Unidad al dirigente de ATE Luciano González con Sofía Mercedes Fernández; la agrupación "Desde el Pie", al funcionario provincial de salud, Claudio Alejandro Acosta con María Laura González y el Movimiento Federalista Pampeano al exdiputado provincial Héctor Fazzini con Sonia Analía Wisner.En tanto que elpostula al exintendente de Santa Rosa Juan Carlos Tierno, quien en marzo de 2008 fue destituido tras 87 días de gestión y luego resultó condenado a dos años de prisión en suspenso por abuso de autoridad., las y los precandidatos a intendente son: Arata: Gerardo Daniel Arnaudo (Lista A Peronistas de La Pampa) y Henso Jorge Sosa (Lista B Peronismo Aratense); Rancul: Horacio Eduardo Castro (Lista A Peronistas de La Pampa) y Miguel Fernando Aciar (Lista K Renovación Justicialista de Rancul); Doblas: Anelisa Carolina Verónica Gómez (Lista E Justicialistas Doblas) y Gustavo Manuel Lanza (Lista F Unión por Doblas); Caleufú: Oscar Alejandro Baras (Lista C Todos por Caleufú) y Gerardo Oscar Martínez (Lista D Renovación Caleufú); y Quehué: Marcos Samuel Fernández (Lista I Renovación Quehué) y Fabricio Luciano Beloqui (Lista J Peronismo Pampeano).Para el cargo dese presentarán Esteban Maiorana (Lista G Unidos por Maisonnave) y Rodecia Maribel Bernelli (Lista H Transparencia, Compromiso y Lealtad por Maisonnave)., divididos en 222.160 independientes, 1.410 afiliados a los partidos políticos que componen el FreJuPa en las 5 pequeñas localidades en las que hay interna, y 14.662 afiliados a los partidos que conforman JxC.El Tribunal Electoral de La Pampa, ubicadas en 165 establecimientos educativos.El. En la capital provincial se votará en 206 mesas -para afiliados e independientes- repartidas en 30 escuelas. En General Pico podrán votar 39.819 personas en 115 mesas, ubicadas en 17 colegios.En orden decreciente, aparecen Toay (11.894 electores, 35 mesas, siete escuelas); General Acha (10.240 electores, 30 mesas, seis colegios); Eduardo Castex (7.471 electores, 22 mesas, cinco escuelas); Intendente Alvear (6.778 electores, 20 mesas, tres colegios); Realicó (6.371 electores, 19 mesas, cuatro escuelas); 25 de Mayo (6.150 electores, 18 mesas, tres colegios); Macachín (4.393 electores, 13 mesas, dos escuelas); Ingeniero Luiggi (3.855 electores, 12 mesas, dos colegios); Guatraché (3.841 electores, 12 mesas, dos escuelas), Victorica (3.759 electores, 11 mesas, dos colegios); Catriló (3.614 electores, 11 mesas, dos escuelas) y Rancul (3.403 electores, 11 mesas, dos colegios).