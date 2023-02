Un cruce de alto voltaje en Córdoba: Instituto recibe a Huracán

El "Globo" visita a Instituto en un partido que promete emociones /Foto: Alfredo Luna

Instituto de Córdoba, una de las gratas revelaciones en el inicio de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), recibirá a Huracán, que ganó en sus dos presentacines, en la continuidad de la tercera fecha.El partido se jugará este domingo a partir de las 21.30, con televisación de ESPN Premium, en Alta Córdoba y con el arbitraje de Luis Lobo Medina.Instituto se mantiene invicto, con cuatro puntos, mientras que Huracán arrancó el torneo con puntaje perfecto (6 sobre 6).“Nos preparamos muy bien para el torneo, estamos entrenando desde el 15 de diciembre. Eso puede ayudar más a que esa diferencia de categoría no se note. Venimos bien pero no podemos bajar la guardia”, dijo el lateral izquierdo Sebastián Corda en la semana desde Córdoba.Por su parte Huracán pasó una semana movida con el apartamiento definitivo de Lucas Merolla, capitán y referente del equipo, por no renovar el contrato y desde el próximo lunes se entrenará a contra turno, según informaron desde la dirigencia del "Globo".