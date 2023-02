Racing recibe a Tigre, con la obligación de lograr su primer triunfo

Racing será local ante Tigre en el Cilindro / Foto: Alfredo Luna

Racing Club, que apenas obtuvo un punto de seis en las dos primeras fechas como producto de un escaso nivel de juego, tendrá la obligación de buscar su primera victoria en la Liga profesional (LPF) cuando reciba este domingo a Tigre por la tercera jornada.El partido se jugará en el estadio Presidente Perón, en Avellaneda, este domingo desde las 21:30, con el arbitraje de Andrés Merlos, con el VAR a cargo de Leandro Rey Hilfer y televisado por TNT Sports.La "Academia" protagonizó un mal inicio en el torneo doméstico, pese a que el 2023 comenzó con el triunfo ante Boca por la Supercopa Internacional en Abu Dhabi, y se aguardaba una continuidad de los éxitos pero un magro empate de local ante Belgrano (0-0) y la derrota en La Paternal ante Argentinos (0-1) frenaron ese impulso.Ante Belgrano, Racing mereció más que el empate, creó muchas situaciones de gol, el arquero de los cordobeses fue figura pero pagó caro su impericia para definir, aunque ante Argentinos el equipo mostró una de las versiones más pobres del ciclo del entrenador Fernando Gago.Racing, que sufrió la expulsión de Juan Cáceres a los 35 minutos, fue superado claramente y si el triunfo del local no fue más amplio se debió a la acertada tarea del arquero neuquino Gabriel Arias.Este domingo jugará ante un complicado adversario como Tigre, pese a su irregular presente.En la Liga pasada igualaron en el Cilindro 3-3, luego de la "Academia" estar 2-0, y también se vieron las caras en cancha de Huracán y Racing venció 3-2 en tiempo suplementario, luego de un 0-2, en la semifinal por la Copa de Campeones.Tigre llega con un doloroso antecedente al haber sido eliminado el miércoles pasado por Centro Español, de la Primera D, de los 32vos. de la Copa Argentina, luego de empatar 1-1 y caer en los penales. Un golpe duro para el equipo que dirige Diego Martínez.En la LPF Tigre debutó con un gran triunfo ante Estudiantes en La Plata (2-1) y luego igualó en Victoria con Rosario Central (2-2), recibiendo el tanto de la igualdad en tiempo de descuento.En Racing hay dudas. Gago no confirma el equipo hasta minutos antes del partido y no se sabe si el colombiano Johan Carbonero (traumatismo en la pantorrilla) será suplente, si jugará Iván Pillud o Facundo Mura, Jonathan Galván o Gonzalo Piovi, si estará Gabriel Rojas, y si en la delantera será de la partida Gabriel Hauche.Por la lado de Tigre la alineación sería similar a la que empató ante Rosario Central como local. En el historial, jugaron en 84 ocasiones con ventaja de Racing de 44 victorias contra 28 el "Matador" y 18 igualdades.