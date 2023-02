River, ante el "Bicho" en el renovado "Monumental" y en un día de emociones fuertes

River regresa a un "Monumental" renovado / Foto: Emilio Rapetti

River Plate recibirá a Argentinos en un estadio Más Monumetal que promete estar repleto, con el condimento del homenaje previo al partido para los campeones mundiales de 1978, 1986 y 2022 que lucieron la camiseta del club, incluida la presencia de Daniel Passarella, en un encuentro por la tercera fecha de la Liga Profesional de fútbol (LPF).El partido se jugará este domingo a partir de las 19:15, lo televisará ESPN, tendrá como árbitro a Fernando Rapallini y el VAR estará a cargo de Mauro Vigliano.Se vivirá una inolvidable fiesta en el Monumental, el máximo escenario deportivo argentino, que lucirá remodelado en el debut oficial de Martín Demichelis en Núñez, ya que luego de haber reemplazado a Marcelo Gallardo dirigió al equipo en Santiago del Estero y Córdoba.Con su capacidad agotada, el estadio tendrá un aforo de 83.196 personas, la primera fase de la remodelación ya culminó y comenzó la segunda que se extenderá hasta el próximo año y allí la capacidad pasará a ser de 84.357.Entre los cambios más destacados los hinchas se podrán ubicar en la San Martín Baja Inferior, como así también en la Centenario y Sivori Baja Inferior, las cuales pasarán a ser populares y estarán separadas del terreno de juego por un cerco metálico.Además del estreno de las nuevas comodidades se producirá un homenaje que provocará emoción, nostalgia y la posibilidad de una gran polémica en caso de concurrir Passarella, ex jugador, entrenador y presidente del club, durante cuya gestión al frente de la institución el "Millonario" de fue al descenso el 26 de junio de 2011 en una final ante Belgrano de Córdoba.River prepara una celebración para los recientes ganadores de la tercera estrella del seleccionado argentino en Qatar 2022: Franco Armani, como jugador, y Roberto Ayala junto a Pablo Aimar, como parte del cuerpo técnico que lidera Lionel Scaloni a los que se sumarán Ubaldo Fillol, Oscar Ortiz y Norberto Alonso (1978), Passarella (1978 y 1986), Nery Pumpido, Oscar Ruggeri y Héctor Enrique (1986).En cuanto a Luque, fallecido en 2021, estará presente su hija, mientras que Pumpido no concurrirá debido a que por sus obligaciones como dirigente de la Conmebol se encuentra en Marruecos en el Mundial de Clubes.River venció en el primer partido a Central Córdoba (2-1) y en la segunda presentación cayó en La Docta ante Belgrano (2-1), con algunas fallas defensivas, un aspecto en el cual Demichelis deberá insistir.La calidad individual hace que River marque diferencias pero ante los cordobeses no tuvo la eficacia que lo caracteriza y se quedó con las manos vacías.Su rival, Argentinos Juniors, perdió en el primer partido ante Rosario Central (1-0) pese a haber dominado el desarrollo, pero la efectividad de los rosarinos y la falta de gol del "Bicho" definieron el encuentro.En su segunda presentación Argentinos superó a Racing por 1-0 con una muy buena actuación de Rodrigo Cabral, incorporado en el reciente mercado de pases procedente de Huracán.El equipo de Gabriel Milito tiene una forma de juego establecida, gestación de juego, mentalidad ofensiva, llegada de los mediocampistas y un goleador importante como el paraguayo Gabriel Avalos.El partido asoma como muy atractivo por la propuesta de ambos equipos, que no presentarían cambios en relación a la fecha pasada.En cuanto al historial, favorece ampliamente a River con una ventaja de 71 triunfos contra 27 del "Bicho", habiendo empatado en 36 ocasiones.