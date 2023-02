Bolmaro: "Es un momento difícil, pero hice mucho por estar en la NBA y eso motiva"

Bolmaro busca protagonismo en la NBA a fuerza de trabajo. / Foto: AFP

Bolmaro dio el salto a la NBA desde el Barcelona

El escolta argentino de la franquicia Utah Jazz de la NBA, Leandro Bolmaro, juega poco pero pese a ello se siente "motivado" al considerar que hizo mucho para estar en la principal liga del básquetbol mundial."Es un proceso, es mi segundo año en la liga. Estoy agradecido a los Jazz, adaptándome, entrenando duro para cuando llegue la chance y teniendo paciencia. Es un momento difícil pero siempre pienso dónde estoy y todo lo que hice para llegar aquí y eso me motiva más" dijo el cordobés al diario español Mundo Deportivo.Bolmaro tiene escaso protagonismo en Salt Lake City en su segundo año en la NBA tras llegar traspasado desde Minnesota Timberwolves, a donde llegó en 2021 desde Barcelona.El nacido en Las Varillas sólo jugó en 14 de los 56 partidos celebrados por Utah Jazz con medias de 5 minutos, alternando también con el equipo de la G-League"¿Regresar al Barcelona? Tengo que analizarlo a final de temporada. Ahora estoy preocupado en mejorar cada día como jugador, viví dos experiencias aquí y ahora tengo que tomar una decisión, saber qué es lo que más me conviene, qué es lo mejor para mí y lo mejor para el futuro, porque todavía tengo 22 años" enfatizó Bolmaro.En cuanto a lo hecho en la NBA por sus compatriotas Facundo Campazo y Gabriel Deck, ambos hoy en Europa, Bolmaro opinó: "Fue un poco injusto, porque son jugadorazos igual que Nicolás Laprovíttola (hoy en Barcelona) vinieron aquí no tuvieron la oportunidad y no lo pudieron demostrar. Es una liga difícil y por ahora soy el único argentino aquí y podríamos tener algunos jugadores más aquí pero es lo que hay".Pese a tenerlo poco en cuanta el entrenador de Utah Will Hardy fue elogioso con Bolmaro y señaló sobre él: "‘Leo vive una situación dura ya que no obtiene las oportunidades que le gustarían. Sigue trabajando cada día para mejorar su juego como base y pasa mucho tiempo en el equipo de la G-League. Se trata de maximizarle como jugador, que mejore tanto como pueda, necesita estar listo para salir cada noche. Su competitividad nunca cesa, trae mucha energía a la cancha".