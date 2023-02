El superhéroe menos pensado: Paul Rudd y Ant-Man, juntos una vez más

En "Quantumania", Scott se reduce a escalas subatómicas y viaja al llamado Reino Cuántico para explorarlo con su hija, Cassie / Foto: Prensa.

Paul Rudd, uno de los rostros indisociables de la comedia hollywoodense desde su debut en la pantalla grande tres décadas atrás, y que desde el próximo jueves sumará su cuarta aparición como superhéroe con el estreno de "Ant-Man and the Wasp: Quantumania", contó que la experiencia de ser parte del Universo Cinematográfico de Marvel todavía le resulta "un poco extraña, por cuánta visibilidad tiene a nivel global".aseguró el actor en diálogo con Télam de cara al lanzamiento del filme dirigido por Peyton Reed, uno de los más anticipados del año para las y los fans del género y el que inaugurará la fase número cinco de la ambiciosa narrativa que comenzó en 2008 con "Iron Man".En esa época, faltaba tiempo en el tejido de historias individuales que dieron lugar al famoso equipo de los Vengadores para la llegada a este universo (UCM) de Scott Lang/Ant-Man. Y con él, la de Rudd, por primera vez en una película de superhéroes desde sus inicios en la industria, donde cultivó un nombre vinculado principalmente al humor pero sin esquivar algún que otro paso por el drama y el romance.Después de la recordada "Ni idea" (1995), los 2000 lo albergaron como una de las figuras recurrentes del género, con hits como "El reportero: La leyenda de Ron Burgundy" (2004) y "Virgen a los 40" (2005), y a su tiempo, en 2013 Marvel le acercó la propuesta de encarnar aAunque resultó una sorpresa para la audiencia -y también para él, según comentó públicamente- por lo distinto que era de lo que tenía acostumbrado al público, su desembarco algo tardío en el UCM no le trajo ningún problema.y a los dos (pronto tres) filmes que protagonizó, y lo que ayudó, junto a otras decisiones, a refrescar e incluir perfiles más amigables en una saga a veces más solemne que relajada.Por eso, a sus entregas "en solitario" (2015 y 2018) se le sumaron(2016) y(2019), donde fue clave para el devenir del colosal enfrentamiento entre los Vengadores y el todopoderoso Thanos. Ahora, quien arrancó como un ladrón con muchos problemas personales y cuya realidad se da vuelta al asociarse con Hank Pym (Michael Douglas), el Ant-Man original, será el responsable de presentar al nuevo gran villano de este universo.(Kathryn Newton); su compañera y pareja, Hope (Evangeline Lilly, la Avispa del título); y los padres de ella, Hank y Janet (Michelle Pfeiffer). Sin embargo, la aventura no sólo empuja todos sus límites familiares sino que los confronta con Kang el Conquistador (Jonathan Majors), la flamante amenaza que se cernirá sobre la narrativa.Conocida por celar muy bien sus proyectos y seguir bien de cerca cuanto trasciende sobre cada producción, es seguro que con esta cinta Marvel buscará asegurar las bases para darle rienda suelta a los planes que por ahora se extienden hasta mediados de 2026, con una "Saga del Multiverso" que para entonces se habrá expandido con al menos nueve -las confirmadas- entregas más.- Es muy difícil sin spoilers, lo único que puedo decir es que esta se va a sentir muy diferente a las películas anteriores, más grande, en un sentido en que las demás no lo eran, y juega un rol muy importante en todo lo que va a venir después. Esta es la introducción de Kang el Conquistador, y creo que las audiencias van a estar gratamente sorprendidas con la película, ojalá les guste y digan "¡wow, esa fue una película de Ant-Man!". Creo que va a ser divertido ver la reacción de la gente, estoy entusiasmado de ver qué pasa.- Sí, la verdad que fue bastante extremo, y una de las cosas divertidas del papel es justamente eso, que sea un tipo cualquiera, y realmente lo único que quiere, su objetivo en la vida, es ser una persona y un padre común y corriente, con una vida regular, y de repente está en un traje y peleando con Thanos. Es algo tan loco que es muy entretenido de interpretar. A mí me gusta todo lo que atravesó, en términos de lo que significa para este universo. De alguna manera es fácil olvidarse que Scott fue instrumental, clave, y también es divertido que tenga que recordárselo a la gente, es tremendo. ¡Como en el tráiler, cuando alguien le dice "gracias por todo, Spider-Man"! No hay ningún respeto.(FW)"Han sido diez años muy interesantes, porque también estuve en el cuarto de los guionistas. Estar ahí desde la construcción, la historia, y después ver hasta dónde llegó, es realmente gratificante"(A)- Han sido diez años muy interesantes, porque también estuve en el cuarto de los guionistas, trabajé en los guiones de las primeras dos películas, aunque no en esta. Pero estar ahí desde la construcción, la historia, y después ver hasta dónde llegó, es realmente gratificante como experiencia, y algo nuevo para mí. Participé en la escritura de otras cosas en las que participé, pero nada de esta escala, nada como con este tipo de personaje o género. Sentirse parte del proceso creativo es realmente genial.- Creo que sobre todo me ayuda a ponerle mi voz al personaje. Además, creo que con Peyton (Reed) coincidimos mucho en lo que esperamos conseguir y en lo que nos parece gracioso. A veces te toma un tiempo y algunas pruebas descubrir quién es esa persona, y creo que a esta altura ya tenemos bastante claro quién es Scott Lang, y eso nos da espacio para empujarlo en una dirección u otra.- Navegar el género es una cosa, yo intento no separar tanto los géneros, en general busco focalizarme en la historia, interpretar la verdad del momento y del personaje. Todas esas cosas son fáciles, lo que es un poco extraño de navegar es Marvel en general, y cuán visible es a nivel global. Pero la experiencia general ha sido increíble, y nada que hubiera podido predecir.