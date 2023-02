Cianobacterias: alerta en balnearios del Río de la Plata y lagunas bonaerenses

/ Foto: Carlos Brigo

La Subsecretaría de Recursos Hídricos bonaerense emitió este sábado un alerta "rojo" por la presencia de cianobacterias que rige para la localidad de Quilmes y el Canal acceso al Puerto en Ensenada, y mantiene el nivel naranja para balnearios del Río de la Plata y lagunas de la provincia de Buenos Aires."El nivel de alerta rojo, significa riesgo alto y se emite cuando el agua se ve como una masa verde oscura, amarronada o rojiza, con aspecto de nata espesa", informó la Mesa Interinstitucional de Cianobacterias.Ante el incremento de floración de este tipo de algas, el agua no debe utilizarse "para consumo de forma directa o para higiene personal", y se recomienda alejar a niños y mascotas hasta que la floración desaparezca y no ingerir alimentos que provengan del Río de la Plata.Se trata de bacterias que están creciendo en gran cantidad por las altas temperaturas y la sequía, y para alertas a los bañistas se utiliza la bandera sanitaria, aunque también se puede consultar el Sistema de Alerta Temprana por Cianobacterias en Internet Allí, se puede observar mediante el Ciano Semáforo el estado de las mismas en la costa del Río de La Plata y lagunas bonaerenses.De igual modo, se actualizó el nivel de alerta "naranja" para balnearios del Río de la Plata y lagunas de la provincia de Buenos Aires, que indica que los niveles de cianobacterias son de riesgo medio por lo que el agua se ve de un color verde brillante en la superficie y en la arena, pero no en una capa continua.En este sentido, "se recomienda evitar el contacto con las manchas verdes, lavarse con agua limpia en caso de entrar al río o laguna", se indicó.Los puntos más afectados ubicados sobre la costa del Río de La Plata son las localidades de Avellaneda, Quilmes, Berazategui: Balneario de Hudson.En tanto, en la localidad de Ensenada se mantiene el nivel "naranja" en los balnearios La Pérgola, Mirador Costero, Parador II, y Club Regatas.En la zona costera del municipio de Berisso se advierte la presencia de estos organismos en la zona del Delta, Palo Blanco, Balneario Municipal, La Balandra, y en la localidad de Magdalena (Balneario Magdalena y Balneario Atalaya).Por último, se informó que se mantiene el alerta naranja por presencia de cianobacterias en la Laguna de Gómez (Puente Lincoln) ubicada en el distrito de Junín; Laguna de Lobos, de ese distrito; como también en la Laguna Chis Chis, La Tablilla y las Barrancas, espejos de agua de la cuenca del río Salado, en el centro-norte de la provincia de Buenos Aires.