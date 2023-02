Familiares y amigos de un abogado jujeño radicado en Mendoza piden por su aparición

Nataniel Guzman, desaparecó hace dos semanas en Mendoza.// Foto Alfredo Ponce

Nataniel Guzman abogado desaparecido Foto Alfredo Ponce

Otras búsquedas de paradero en Mendoza

Un grupo de familiares y amigos de Nataniel Guzmán, un abogado jujeño de 38 años que, donde está radicado, se concentraron esta tarde en la capital provincial para pedir por su aparición y visibilizar su búsqueda.acompañada por amigos y compañeros de trabajo del joven, se inició cerca de las 19 en los portones del, desde donde se dirigieron hacia elAdemás, en simultáneo, hubo otra convocatoria en la plaza Belgrano de la capital jujeña.Nataniel Guzmán se encuentra, que fue la última vez que se comunicó por WhatsApp y desde ese momento no se supo más nada de él.quien, viajó a Mendoza para colaborar con su búsqueda y se constituyó como querellante para tener acceso a la causa que se encuentra bajo secreto de sumario.Visiblemente preocupada ante tantos días sin noticias de su hijo, la mujer comentó a la prensa que "recién ahora se está llegando a armar una lineal investigativa"."La idea es que sepan que estamos movilizados y que vamos a seguir peticionando por la aparición con vida de Nataniel y también pedir que estén a disposición los medios (tecnológicos) necesarios para que eso suceda", afirmó."La tecnología está. La tienen que utilizar y devolverme a mi hijo y a ellos su compañero", añadió al borde de las lágrimas la mujer.en un departamento de la capital provincial,y también se dedica a hacerAntes de la marcha, y en diálogo con una radio local, Saavedra contó que "el se va con una chica de vacaciones a Mar de Ajó. Allá discutieron, se pelearon y Nataniel se vuelve solo y llega a Mendoza el 22 y sigue con su actividad".Mencionó que el miércoles siguiente por la noche tuvo un taller de teatro y"Estos chicos lo vieron a Nataniel muy bien y con muchas expectativas de un montón de cosas", detalló la mamá e indicó que su hijo es muy responsable con su trabajo por lo que llamó también la atención el hecho de que no se presentara a trabajar."Sus documentos los tengo yo, parece que el solo ha salido con su celular y una mochilita. En su casa estaba todo en orden, todo bien" dijo Saavedra en entrevista con radio LvDiez.lo situóa pcamino a Villavicencio, y la investigación orientó hacia ese sitio los rastrillajes, pero no se encontraron indicios.En tanto, fuentes judiciales indicaron a esta agencia queque se mantienen en reserva.Además de la búsqueda de Nataniel, la Justicia mendocina investiga las desapariciones de otros tres hombres ocurridas durante enero y trata de dar con el paradero dedistrito de San Rafael, desapareció el 11 de enero y entre otras medidas se hicieron varios rastrillajes en la zona sin resultados positivos.Mañana al cumplirsese ha convocado a una concentración en el kilómetro cero de San Rafael y luego los asistentes se movilizarán hacia los tribunales locales para pedir por su pronta aparición.se loúltimo en la plaza del barrio Unimev, de Guaymallén y el otro caso es del 4 de enero por la noche, cuando Martínez fue visto por última vez por un amigo que lo llevó en moto hasta cercanías de la casa de su novia Luján de Cuyo.