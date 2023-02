Sael reafirma su alianza con Sky Rompiendo, el productor de J Balvin, con su nuevo single "Europeo"

Sael, nuevo single"Europeo".//Foto Alejandro Santa Cruz

El cantante urbano Sael reafirma su alianza con el multipremiado productor Sky Rompiendo, quien comandó la sesión dentro del estudio junto a otro nombre destacado de la escena urbana latina como Taiko, en esta incursión bautizada "Europeo" que fusiona ritmos como el deambow con el dance electrónico.El puntano, quien el año pasado estrenó su primer EP titulado "El Pibe Vol.1" a través del sello discográfico Black Koi fundado por el mencionado productor y colaborador de artistas como J Balvin y Ozuna, fue nombrado reciéntemente por Pandora -subsidiaria del servicio de streaming SiriusXM- como de los "Artists to Watch 2023: Latin!" (Uno de los artistas latinos para observar en el 2023).En diálogo con Télam, Sael aseguró que el mensaje de su último EP está destinado "a todos los pibes y chicas que quieren hacer música y que no se animan" y a refrescar que "los sueños se cumplen cuando trabajás con amor, disciplina y sin buscar fama o dinero"."Yo hago música porque es lo que me mueve a mí, es por lo que me despierto. Lo único que quiero transmitir es que los sueños se hacen realidad, aun cuando no estén los recursos. Se puede ser un pibe que vive en San Luis que nunca se había subido a un avión en su vida y terminar sacando un EP como el mío con la colaboración de algunas leyendas. Es un sueño; lo único que quiero es motivar a otros", declaró el año pasado.Desde que el camino de Santiago Elías Mercado Gómez se cruzó con el de Sisas, un hombre de la industria colombiana que le abrió las puertas en Medellín y le encargó algunas composiciones para otros artistas como Kevin Roldan ("La Trampa" y "Nadie como yo"), Maxiolly ("Desnuda" y "Fanático") y Mariah ("Perreito"), comenzó a aparecer en el radar de otras figuras.Y de la mano de esas composiciones, en 2018 fichó para Black Koi, el sello de Sky Rompiendo, uno de los arquitectos de la consagración del reggaetón como nuevo pop de alcance mundial.El ganador de seis Grammy Latino lo puso a trabajar dentro de su estructura y asumió en este flamante single la producción junto a Taiko, el compositor y productor chileno que figura entre los nombres más destacados dentro de la actual industria musical latina.