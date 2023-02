Un jubilado mató de un balazo a ladrón que intentó robar su camioneta

Policia Cordoba

La declaración de la mujer asaltada

La situación procesal del jubilado

mató de un balazo a uno de los dos delincuentes que intentaron robar su camioneta, en un barrio de la zona sur de la ciudad de Córdoba, y si bien la Justicia dispuso que permanezca en libertad, se encontraba internado por la crisis de nervios que le originó el episodio, informaron fuentes policiales y judiciales.En tanto, fuentes de la investigación confirmaron queque hacía siete meses se encontrabacuando dos delincuentes, a pie y armados, se acercaron a una mujer que descendía de su vehículo, un Jeep Renegade, para entregar unas plantas a otra mujer que reside sobre calle Eliseo Soaje al 1300 del barrio Colinas de Vélez Sarsfield, en el sector sur capitalino.mediante amenaza con su arma, lr, mientras que, donde se encontraba estacionada en la vereda una camioneta Ford Ranger, con intenciones que llevársela., propietario de la camioneta,de su vivienda e inmediatamenteen la camioneta Jeep que le había sustraído a la mujer.Durante la huida, en barrio Ferrer,, pero cerca del barrio Villa La Lonja,a, ya que se encontraba herido, producto de haber sido alcanzado por uno de los disparos efectuados por el jubilado.Según las fuentes, fue sdonde falleció a poco de ingresar.El hombre presentaba un i, no obstante se esperan los informes de autopsia para conocer si tiene otros heridas y además establecer con certeza la causa de la muerte, informó una fuente vinculada a la investigación que está a cargo del fiscal Luis Fernando Micheli.(25), quien desdel y contaba condesde que era menor de edad, entre ellos, por robo, lesiones leves, encubrimiento, violación de domicilio, tenencia de estupefacientes y resistencia a la autoridad, entre otras causas, según detallaron los voceros.Mientras tanto la policía dispuso de un operativo para tratar dePor otra parte, la mujer que había salido para recibir las plantas que le había llevado la víctima del robo del Jeep, manifestó a la emisora local LV3 que fue en ese momento en el que “aparecieron dos muchachitos para robarle la camioneta”.“Yo, cuando vi el arma (de los ladrones), corrí del susto y me metí en la casa de una vecina. No les vi las caras a los jóvenes”, dijo la testigo.Agregó que se asustó bastante y que mientras corría gritó a la policía del destacamento que está a media cuadra del lugar del hecho, y que por ese mismo miedo no se había enterado de la acción de su vecino, el jubilado que les disparó a los ladrones que pretendieron robarle la camioneta.En cuanto alcomo consecuencia de una “crisis emocional” en el Policlínico Policial, ya que uno de sus hijos es oficial de la policía provincial, informaron desde el Ministerio Público Fiscal (MPF).La médica María José Oleiro, del mencionado policlínico, explicó a los medios locales que el jubiladoDijo que se trata de una persona cona quien, según los primeros análisis, “dio todo normal y quedó en observación, estable y acompañado por su familia”.La profesional informó que el paciente por ahora va a permanecer internado para evaluar sus problemas crónicos de salud., señaló la médica.Con respecto a sual hombre se lecon la que disparó y quepero por el momento no se adoptó temperamento alguno y continuaba en libertad en relación al homicidio.La fiscalía evaluará en las próximas horasEl fiscal Micheli preventivamente caratuló la causa por los delitos de “, pero solo en relación al robo automotor concretado y al que intentaron con el vehículo del jubilado.