Lula propuso a Biden un plan para negociar la paz entre Rusia y Ucrania

"Me suena familiar", dice Biden entre risas a Lula sobre fake news

Entre risas, los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acusaron a sus antecesores de extrema derecha, Donald Trump y Jair Bolsonaro, de menospreciar las relaciones internacionales y divulgar "fake news" como forma de hacer política.



"Brasil estuvo cuatro años automarginándose, con un presidente al que no le gustaba mantener relaciones con ningún país. El mundo de él comenzaba y terminaba con fake news, era noticia falsa de mañana, de tarde y de noche, menospreciaba las relaciones internacionales", dijo Lula. En ese momento, Biden lo interrumpió y entre risas dijo: "Me suena familiar".



El diálogo ocurrió en el Salón Oval de la Casa Blanca, en el tradicional encuentro antes de las reuniones bilaterales de trabajo.



Trump y Bolsonaro son aliados en la nueva configuración del ascenso de la derecha mundial por fuera de las figuras tradicionales de la política y ambos fueron derrotados por Biden y Lula.



Los dos ultraderechistas no reconocieron la derrota y sus seguidores perpetraron un intento de golpe de Estado.



En Washington, el 6 de enero de 2021 ultraderechistas invadieron el Capitolio y el 8 de enero pasado los seguidores de Bolsonaro asaltaron los edificios públicos en Brasilia.



Lula destacó en su diálogo con Biden ante la prensa que le agradecía por haber reconocido su victoria en la noche del 30 de octubre pasado y el respaldo al sistema constitucional brasileño tras el asalto a la sede de los poderes en Brasilia.



Bolsonaro se encuentra en Orlando, Estados Unidos, con visa de turista, y mantiene reuniones con organizaciones de la ultraderecha estadounidense que respaldan el regreso a la presidencia de Trump.