Aseguran que en Diputados "la Comisión de Juicio Político avanza con mucha firmeza"

La diputada nacional por el Frente de Todos (FdT) Vanesa Siley afirmó este viernes que la comisión de Juicio Político de la Cámara baja "avanza con mucha firmeza y solvencia" en el proceso que se le sigue a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y consideró queal referirse a las posibilidades que tiene la acusación de ser aprobada en el recinto."Venimos avanzando con mucha firmeza y solvencia", destacó la legisladora, también integrante del Consejo de la Magistratura, en declaraciones a la radio AM530.En ese sentido, sostuvo que "este jueves se votó la admisibilidad del juicio político , lo que significa a partir de la semana que viene empieza el proceso de investigación formalmente"."Se admitieron las 14 denuncias que hay contra (Horacio) Rosatti, (Carlos) Rosenkrantz, (Juan Carlos) Maqueda y (Ricardo) Lorenzetti (los cuatro magistrados del máximo tribunal). De esta manera se despejaron muchísimas especulaciones que se hicieron por parte de la prensa de (Héctor) Magneto (Ceo del Grupo Clarín), que es la que conduce a los integrantes de Juntos por el Cambio (JxC) y les baja línea".En ese sentido, afirmó que "lo que se especulaba en esos medios es que no se iba a hacer (la admisibilidad del juicio político) para los cuatro jueces, sino por tres y que a Lorenzetti se lo iba a dejar afuera".Por otra parte, ante una consulta sobre si el oficialismo tiene el número necesario para aprobar la acusación contra los magistrados de la Corte en el recinto, la dirigente del gremio que representa a los trabajadores judiciales estimó que "las mayorías se construyen de muchas maneras"."Las mayorías se construyen militando y dando elecciones, porque la mayoría en el Congreso la determina el pueblo con su voto", expresó."Ahora, tenemos lo que tenemos y veremos qué es lo que podemos sumar en las elecciones y en las legislativas de 2025. El dictamen acusatorio tiene una vigencia de tres años. La gente es la que definirá si debemos seguir con esta Corte o no. Si votan a Juntos por el Cambio o a la derecha, que se están erigiendo como defensores oficiales de la Corte, votando a ellos no vas a cambiar el poder judicial. Votando a nuestro espacio político, sí", remarcó Siley.La diputada se refirió además a la actividad de la comisión, al señalar que "el jueves que viene vamos a tener toda la prueba a la vista" y "después va a venir un cronograma donde llamaremos a los testigos, haremos toda la parte informativa".En ese contexto, sostuvo que la oposición "está convalidando absolutamente este proceso y ahora están presentando prueba, están participando del proceso".