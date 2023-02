La CAT pronostica "un gran turismo interno por muchos años"

San Nicolás de los Arroyos: uno de los destinos que explotó esta temporada. Foto: Prensa.

El presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Gustavo Hani, aseguró este viernes que el país "tendrá un gran turismo interno por muchos años", a partir del desarrollo de políticas como el PreViaje, el denominado dólar turista, el "trabajo en equipo" consolidado entre los sectores público y privado y el específico rol del empresariado.En diálogo con Télam Radio, Hani dijo que transcurre en la Argentina "una gran temporada de verano, con números espectaculares en todo el país y alentó "muy buenas expectativas" sobre la cuarta edición del PreViaje, que se activará en marzo."Se ha hecho un trabajo gigante y los resultados se están viendo todos los días", expresó el dirigente y elogió el rol del ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, "por haberle puesto el hombro al sector en el peor momento, que fue durante la pandemia" y señaló que desde entonces se fue fortaleciendo el "trabajo en equipo".El empresario resaltó que "estamos ante una gran temporada. Los números son espectaculares, tanto de ocupación, el gasto de la gente, que si bien no es el más alto, porque obviamente la situación económica no va a escapar a todos, pero la verdad que es una gran temporada en todo el país, porque eso también hay que decirlo, no es una gran temporada en la Costa Atlántica nada más".Este "gran verano", acotó, tendrá como complemento en PreViaje 4, "con lo cual tampoco vamos a tener temporada baja en muchos lugares de la Argentina"."El PreViaje más allá de los beneficios que todos conocemos, lo que hizo fue a hacerle redescubrir o descubrir a muchos argentinos lo que es nuestro país", enfatizó.Por otra parte señaló que el turismo interno, más allá de los períodos de vacaciones, "es un hecho cada fin de semana largo" y sobre esto destacó que "los números explotan, son increíbles, así que creo que Argentina tiene por muchos años para adelante un gran turismo interno".En cuanto al denominado dólar turista, sostuvo que es el producto de "un gran trabajo de la dirigencia, del ministro (Sergio) Massa, que lo entendió enseguida, y todo su equipo"."Y la verdad, que es la gran medida del año para reactivar, tal vez uno de los dos sectores que más les costó reactivar después la pandemia", añadió.Respecto del PreViaje manifestó que "tiene que ser una política pública ya no de recuperación, pero sí de incentivo, de potenciar todavía el turismo interno"."El PreViaje da trabajo a las pymes, da trabajo a la gente, hace que la gente pueda viajar también por todo el país. La verdad que es un programa virtuoso y que el ministro Lammens luchó mucho para que siga", apuntó.Hani definió al turismo como "una gran herramienta de desarrollo" y aseveró que "no hay ninguna actividad económica que derrame como derrama el turismo, en cada pueblito del país".También, en el contexto de su análisis del sector, Hani puso en valor el "gran trabajo" que despliega Aerolíneas Argentinas, en un contexto de crecimiento sostenido que está teniendo el turismo en la Argentina.