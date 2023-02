Fin de la novela: Lucas Merolla marginado para la Liga Profesional y la Copa Libertadores

Lucas Merolla quedó marginado del primer equipo del "Globo" / Foto: @CAHuracan

Lucas Merolla no renovará finalmente su vínculo con Huracán y –tal como se especulaba- no jugará más en el equipo del DT Diego Dabove en el presente torneo de la Liga Profesional (LPF) y tampoco en la Copa Libertadores.Es más, por decisión dirigencial, desde el lunes venidero, el jugador, de 27 años, trabajará “aparte del plantel profesional, en soledad con un preparador físico y a contraturno. Es un tema cerrado”, según confiaron a Télam allegados a la entidad de Parque de los Patricios.La Comisión Directiva del ‘Globo’ esperó hasta este viernes una resolución de una de las ‘novelas del verano’, a nivel extensión de contratos. Al no tener respuesta positiva del futbolista y la gente que lo maneja, los directivos asumieron una drástica postura.Por el momento, el ofrecimiento del FC Riga, de Letonia, que rondaba el 1,7 millones de dólares para el club de Parque de los Patricios no termina de concretarse y el jugador “tampoco aceleró la propuesta” para irse, según se dijo.“En virtud de la situación, al no haber arreglo, (Lucas) Merolla pasará entrenándose el semestre con un profesor, pero al margen del resto de sus compañeros. Después del primero de julio podrá acordar con quien desee”, remarcó el portavoz consultado.Horas antes, el defensor evaluaba la posibilidad de acceder –todavía- a un acuerdo con la directiva del ‘Globo’, a pesar de las diferencias.“No es un momento lindo, pero trato de llevarlo de la mejor manera, siempre cuidando mis principios y mi futuro. Hay que estar fuerte para seguir adelante. Estamos todavía con un buen diálogo con la dirigencia para poder cerrar y quedarnos todos contentos" sostuvo el jugador en declaraciones a TyC Sports.@foto"@Merolla desestimó –además- la chance de suscribir un precontrato con Boca Juniors o cualquier otra entidad. “Los que me conocen saben que no firmaría un precontrato”, dijo.Lo concreto es que el DT Dabove no podrá utilizar al zaguero central en lo que resta del semestre.Y con el partido del domingo ante Instituto de Córdoba en la mira, el entrenador apostaría a repetir la alineación, que viene de ganarle por 3-2 a Banfield, en el estadio Tomás A. Ducó.De esta manera, la probable formación incluiría a Lucas Chaves; Guillermo Soto, Fernando Tobio, Patricio Pizarro y Guillermo Benítez; Gabriel Gudiño, Santiago Hezze, Federico Fattori y Jonás Acevedo; Matías Cóccaro y Nicolás Cordero.