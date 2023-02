Clásicos, usados, firmas célebres y nuevos autores: la gama de propuestas en la Feria de Poesía Ya!

La feria está abierta al público en la planta baja del CCK entre las 15 y las 20 este viernes, sábado y domingo / Foto: Alejandro Santa Cruz:

Foto: Alejandro Santa Cruz:

Foto: Alejandro Santa Cruz:

"Este es definitivamente EL festival de poesía. No hay otro mejor. Es un lugar de encuentro, de coexistir y ver cómo trabajan los colegas" Marcos Gras

Foto: Alejandro Santa Cruz:

Foto: Alejandro Santa Cruz:

Foto: Alejandro Santa Cruz:

Todos los sellos que están en la feria

Con ejemplares que oscilan entre los 1.000 y los 3.000 pesos y un abanico de catálogos que incluyen género, disidencias, poesía clásica, contemporánea y con temáticas específicas de las provincias, se lleva adelante la Feria Editorial del Festival Poesía Ya, montada con más de 40 sellos, y se extiende hasta este domingo.Alguien dijo en uno de los pasillos que el festival de poesía es como un festival de punk-rock: hay un espíritu rebelde y disruptivo, y para quien no está acostumbrado a leer poesía, se traduce en venir y ver qué pasa. Sorprenderse. Y lo que se lleva es una grata sorpresa.Para aprovechar este espacio no hace falta ser un lector ávido de poesía, porque la propuesta editorial que se ofrece en la Plaza Seca del CCK en estos días incluye títulos clásicos y nombres reconocidos como Olga Orozco, Alfonsina Storni, Cristina Peri Rossi o Alejandro Zambra, y también abraza a las autoras y autores contemporáneos que todavía se abren camino en este campo cultural.La novedad este año es que la feria incluye. La búsqueda es evitar que los libros de los sellos que han cerrado a raíz de diferentes crisis económicas dejen de circular y desaparezcan."Buenos Aires es una ciudad que tiene una tradición del libro usado muy importante, que no la tiene ninguna otra ciudad en el mundo. El libro usado puede estar entre 1000 y 1500 pesos, y hay ediciones y traducciones que no se consiguen, sobre todo de escritoras mujeres que fueron editadas una vez y luego olvidadas. Además del valor que es encontrarse con un libro subrayado o marcado por alguien, y la autenticidad que tienen, que le da una épica diferente", explicó a Télam Patricio Rago de Aristipo libros.La propuesta incluye, además de libros,que normalmente no circulan en las librerías, a precios decididamente más accesibles. Un dato curioso es que hay un ejemplar que es primera edición de un poemario de Alejandra Pizarnik, que ronda los 1.000 dólares, y también es posible encontrar stands con promociones en la compra de dos o tres ejemplares, o 10% de descuento en algunos casos."Este es definitivamente EL festival de poesía. No hay otro mejor. Es un lugar de encuentro, de coexistir y ver cómo trabajan los colegas. Y a su vez tiene un espíritu muy amigable, porque los precios no son los de la narrativa y uno puede llevarse lindos títulos por 1.500 o 2.000 pesos", agregó Marcos Gras, editor del sello Santos Locos.este viernes, sábado y domingo. Una decisión relevante de la organización fue señalizar, en los carteles que indican el nombre del sello, la provincia argentina de la que provienen.Además, el espacio está acompañado por eldonde distintos editores y editoras van a presentar charlas sobre teatro, libros usados y qué hacer con la obra de poetas ya fallecidos, entre otras temáticas."Este año tenemos además como novedad la presencia de una editorial que publica teatro, que también es un género que queda bastante corrido, como sucede con la poesía. Dentro de las temáticas hay género, disidencia, poesía militante, y además hubo una mirada en hacer una propuesta bien federal", explicó a Télam Malena Saito, organizadora de la feria., que trabaja especialmente en la circulación y difusión de la literatura de las provincias. Salvaje Federal es una librería que no se organiza por géneros, sino por regiones: literatura fluvial, montaraz, andina, pampeana y patagónica."Pensamos no solamente en que los libros circulen en Buenos Aires, sino también que esas voces se muevan en las diferentes regiones del país, porque hay una realidad inevitable para el interior que es lo carísimo que es llegar acá. En nuestro Club del libro mandamos un ejemplar por mes a los suscriptores y siempre intentamos incluir poesía y representar a todas las provincias", cuenta Natalia Peroni, que recomienda "Para que la ternura", del autor correntino Fabián Yausaz.que participa por primera vez en el Festival y tiene libros breves, de dos o tres poemas, encuadernados de manera artesanal. En las tapas hay siluetas de pájaros, árboles o siluetas bordadas. La perla en este stand es Claudia Masin, la célebre escritora chaqueña."Ediciones Arroyo es un proyecto de publicaciones de poesía argentina, series cortas. Nuestro catálogo tiene firmas de prácticamente de todas las provincias y nuestras tapas están hechas del reciclado de sachets, plástico y cartón, con una propuesta de arte textil. Cualquier libro del sello es súper accesible, cuesta 1.000 pesos", cuenta a Télam Bosch.Varios editores y editoras coinciden en que el valor especial del Festival es que la feria acerca los sellos a un público que no es de nicho, sino que es más un público ávido de conocer títulos y autores nuevos del universo de la poesía. Es posible encontrar ediciones novedosas o poco conocidas de textos experimentales de Olga Orozco, por ejemplo, a sólo 2.000 pesos.Así lo explica Clara Inés, editora de Elemento Disruptivo: "Acá nos encontramos con personas abiertas al descubrimiento, y ese contacto con ellos nos permite a nosotros repensar los catálogos. Además, es un público curioso, que confía en el criterio del editor o librero, y eso está buenísimo"."La hija que salió mal" es uno de los títulos destacados del sello, de Vir del Mar, una autora cordobesa. Se trata de un poemario que se puede leer en tono de novela gauchesca, que repiensa el campo en un nuevo imaginario que no es cis, heterosexual y masculino, habitado por mujeres. La propuesta federal se completa con sellos de Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán, Chaco y diferentes pueblos y ciudades de la provincia de Buenos Aires."Recibimos la propuesta de participar en el Poesía Ya! con agradecimiento porque nos ayuda en la difusión de nuestros autores y nuestra literatura. Es valioso porque el punto fuerte de nuestro catálogo es que es un mapa de la literatura de las diferentes regiones del país", concluye Nacho Jurao del sello Gerania, de Tucumán.La lista completa de sellos que se encuentran en la feria, que está abierta de 15 a 20 hoy, mañana y el domingo, es: Adriana Hidalgo, Aristipo Libros, Serapis, La Parte Maldita, Ediciones En Danza, La Libre, La Imaginación, Bombal, Falta Envido Ediciones, Milena Caserola, Salvaje Federal, Gog Y Magog, Zindo y Gafuri, Santos Locos, Añosluz Editora, Editorial Conejos, Patronus Ediciones, Puntos Suspensivos, La Mariposa y la Iguana.También están presentes Salta El Pez, Nebliplateada, Paisanita Editora, Eloísa Cartonera, Profundo Ediciones, Lumpen Editorial, Uoiea!, Hexágono Editoras, Cuestión, Muma Mundo, Editorial Triana, Todxs Leemos, Somos Centelleantes, Apócrifa, Cae De Maduro, Amauta&Yaguar, Ediciones Del Dock, Difusión A(Lterna), Hermosa Cena, La Gran Nilson, Literatura Tropical, Mutanta, Piedra Madre Editora, Nulu Bonsai, Es Pulpa, Revista Balam, Perniciosa Ediciones, Viajera Editorial, Aguacero, La Ballesta Magnífica, Libros Drama, Bosque Energético Editora, Alcohol y Fotocopias, Promesa, Aguardiente, Wasabi Producciones, Ediciones Arroyo, Alfonzina Editoras, Vox, Proyecto Lux, Elemento Disruptivo, Leviatán, Caleta Olivia y Bajo la Luna.