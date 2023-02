Gago, tranquilo: "No hay que volverse locos por la falta de gol"

Gago decidió no dar el once de manera pública y recién se conocerá oficialmente minutos antes del choque del domingo.

🗣️ "Creo que Carbonero va a a estar a disposición de estar en la lista de concentrados y con respecto a Paolo, veremos como se siente él más allá de la decisión que podamos tomar desde nuestro lugar" 🎙️#GagoEnConferencia pic.twitter.com/UvNbJYpura — Racing Club (@RacingClub) February 10, 2023

El entrenador de Racing,, afirmó este viernes que no deben volverse locos los hinchas por la "falta de gol" en los primeros partidos de la Liga Profesional de Fútbol, en la previa al duelo del domingo contra Tigre como local.. Confío plenamente en todos los jugadores de este equipo, no sólo en los delanteros", dijo el DT en la conferencia de prensa de este mediodía."Con respecto al partido del domingo, Tigre tiene una forma de jugar y no la va a cambiar. Eso genera una expectativa desde nuestro lugar, más allá de como pueda darse luego. Imagino un partido muy lindo para mirar y con mucha intensidad", analizó.Además, Gago contará con el recuperado, quien estará entre los convocados para el partido y "a disposición para ser titular".Eso sí, Gago, fiel a su estilo, decidióy recién se conocerá oficialmente minutos antes del choque del domingo, a las 21.30, en el Cilindro."Veo a los jugadores con mucha ilusión por seguir demostrando todo lo bueno que ya se hizo, cuando vemos toda la competencia que tenemos por delante a lo largo de este año", cerró Gago.Racing suma un punto en el comienzo, con un empate en cero ante Belgrano y una caída por 1-0 con Argentinos en La Paternal.