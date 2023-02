Báez y Coria, con suertes dispares, avanzaron a semifinales

/ Foto: Julián Alvarez

Sebastián Báez y Federico Coria superaron este viernes al chileno Tomás Barrios Vera y al porteño Francisco Cerúndolo, respectivamente, y avanzaron a las semifinales del Córdoba Open ATP 250 que se desarrolla en el Polo Deportivo Kempes.Báez, que ocupa el 47mo lugar en el ranking mundial, se impuso por 6-1, 3-6 y 6-1 al tenista trasandino, en tanto que Coria (67) se quedó con el triunfo ante Cerúndolo por 6-3 y 3-0, debido a que el segundo preclasificado decidió abandonar el juego por inconvenientes físicos.El calor fue un protagonista principal en la jornada de hoy: con más de 36 grados, la temperatura agobiante fue un factor determinante para los jugadores, que trataron de adaptarse de la mejor manera.Aunque Baéz pareció no sentir esa condición del clima y con un juego completamente avasallador, acertó el 59% de sus primeros servicios, además de que quebró dos veces el saque de su rival, se llevó con comodidad el primer set.Tras esa primera manga el jugador chileno abandonó el court central para dirigirse a los vestuarios, y demoró su vuelta más de 10 minutos, lo que inquietaba al local, que esperaba para confirmar su predominio.El regreso a la pista mostró a Barrios Vera con una versión completamente diferente, enfocado en su juego y bajando la cantidad de errores no forzados, lo que trajo aparejado también una merma en el rendimiento del argentino, que no pudo mantener el ritmo de la primera manga y cedió ese set 6-3, pasando la definición al tercero.Volvió la mejor versión de Báez en el set decisivo, asumió riesgos y con la confianza renovada pudo quebrar el saque de su rival en el cuarto game, para de esa forma comenzar a manejar los ritmos del partido.Con esa dinámica Báez se aferró a un triunfo que lo mostró sólido, más allá del bajón del segundo set, y se perfila para dar batalla por el título en Córdoba.Báez aguarda ahora en semifinales por el ganador del juego que disputaban a continuación Juan Manuel Cerúndolo (114) ante el boliviano Hugo Dellien (138).En el otro choque, el intenso calor que golpeaba sobre la capital cordobesa le jugó una mala pasada a Cerúndolo, quien aparecía como segundo preclasificado y se había transformado en máximo favorito tras la caída de Diego Schwartzman.Mientras que Coria, quien ocupa la 67ma colocación del ranking ATP, se quedó con un juego en el que se mostró muy decidido, seguro con su saque y consistente en la elección de sus tiros.Fran Cerúndolo (31) batalló hasta la mitad del primer set, pero luego aparecieron los inconvenientes físicos, que denotaron una merma en su juego y de los cuales no pudo salir, por lo que decidió dar por concluido el encuentro antes de tiempo.En el juego que abrió la jornada, pasado el mediodía, el vigente campeón y tercer preclasificado, el español Albert Ramos Viñolas (54), superó en tres sets al portugués Joao Sousa (162) por 6-4, 2-6 y 6-1, y se medirá este sábado con Coria.