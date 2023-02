La Fiscalía allanó la oficina del presidente Lasso por un caso de corrupción

Allanaron las oficinas de Gerencia y Procuraduria de la presidencia de Ecuador.// Foto TW@FiscaliaEcuador

#ACTUALIZACIÓN | #FiscalíaEc y @PoliciaEcuador allanan las oficinas de Gerencia y Procuraduría de @EPPETROECUADOR, y de la Subsecretaría Jurídica de la Presidencia, en #Quito. Se levantan indicios relacionados con la investigación por un presunto delito de corrupción. pic.twitter.com/jbYRtycLz1 — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) February 10, 2023

COMUNICADO OFICIAL | El compromiso del Gobierno es con los ecuatorianos y con la verdad. https://t.co/flv7rcLj5W pic.twitter.com/WGkponbjo9 — Comunicación Ecuador 🇪🇨 (@ComunicacionEc) February 10, 2023

La Fiscalía de Ecuador informó este viernes el allanamiento deasí como de, en el marco de un caso por"Los indicios levantados en el operativo ejecutado en Quito serán sometidos a pericias y análisis, como parte de la investigación que lleva la Fiscalía de Ecuador por, dijo el ente acusador en Twitter.En un principio, la Fiscalía vinculó los allanamientos al denominado caso Encuentro, una trama de supuestas irregularidades en la asignación de nombramientos y contratos en empresas del sector eléctrico, que salpica a un cuñado del presidente Guillermo Lasso.De hecho, se dieron un día después de que el mandatario fuese llamado a comparecer el próximo lunes ante la comisión legislativa del Congreso Nacional que investiga el caso.Pero las autoridades dijeron después que transmitieron por "error" información incorrecta."Por un error involuntario se señaló que las mencionadas diligencias son parte de una investigación abierta el 9 de enero, a partir de las publicaciones de un medio digital; sin embargo, es necesario aclarar queseñaló la Fiscalía.Según indicó, los registros de este viernes corresponden a unadel que no dio más detalles.En varios tuits acompañados de fotos, la Fiscalía dijo que las búsquedas se realizaron en lasAdemás, se "de Hugo A., Ítalo C., César P. y Marcos M., investigados en esta causa", en las que "se incautaron dispositivos de almacenamiento, computador portátil, celulares y documentación", agregó el Ministerio Público, según la agencia de noticias AFP., mientras queson exfuncionarios de dicha empresa estatal, el primero eraTras el operativo, la Presidencia apuntó en un comunicado que "colabora y colaborará con las investigaciones".estalló después de que el portal digital La Posta revelara el pasado 9 de enero en redes sociales una presunta estructura de corrupción montada por Danilo Carrera, cuñado de Lasso.Audios difundidos por ese medio involucran supuestamente a Carrera, quien no es funcionario ni ocupa ningún cargo en el gobierno, así como a Hernán Luque, exdelegado de Lasso en el directorio de la Empresa Coordinadora de Empresa Públicas (EMCO).Tras el escándalo desatado por estas denuncias, el mandatario conservador solicitó la renuncia de los gerentes generales de las 13 empresas a cargo del Ejecutivo, entre las que figuran Petroecuador, la Corporación Eléctrica del Ecuador, y la Empresa Nacional Minera.