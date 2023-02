Lula compara a Trump con Bolsonaro aunque no hablará con Biden sobre su extradición

El Supremo Tribunal Federal brasileño ordenó una investigación sobre dudosas maniobras de Bolsonaro.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó hoy en Washington que no hablará con su par estadounidense, Joe Biden, sobre la posible extradición de su predecesor Jair Bolsonaro, al que calificó como un "fiel imitador" del exmandatario republicano Donald Trump, en una entrevista exclusiva con la cadena CNN.Consultado sobre si pediría ayuda a Biden para extraditar a Bolsonaro, quien se encuentra en EEUU desde el 30 de diciembre, Lula se mostró tajante: “No voy a hablar al presidente Biden sobre eso, dependerá de los tribunales. Un día tiene que volver a Brasil y enfrentar todos los juicios en su contra”.Actualmente, Bolsonaro está en la sureña Orlando, destino al que viajó días antes de la investidura de su sucesor, y se desconoce cuándo regresará a Brasil, donde es investigado por su responsabilidad en los ataques golpistas del 8 de enero en Brasilia y otras causas.El exmandatario enfrenta “casi 12 juicios en su contra en Brasil y vendrán más casos”, aseguró Lula, quien cree que su ex rival “será condenado en algún tribunal internacional por el genocidio de Covid-19, porque la mitad de la gente que murió en Brasil durante la pandemia fue responsabilidad del gobierno federal”.En la misma línea, señaló que Bolsonaro podría ser “castigado” por los tribunales por “el genocidio contra el pueblo indígena yanomami”, después de que la minería ilegal en su territorio protegido se disparara durante su mandato.El Supremo Tribunal Federal brasileño ordenó una investigación al respecto, si bien Bolsonaro tachó a las acusaciones como una “farsa de izquierda” en las redes sociales.En diálogo con el canal de noticias, Lula abordó el deterioro del sistema democrático que ha golpeado a Brasil y a Estados Unidos en estos últimos años.“Aquí también hay una división, mucho más, o tan grave como Brasil, demócratas y republicanos están muy divididos. Ámalo o déjalo, eso es más o menos lo que está pasando”, opinó.En ese sentido, afirmó que en Brasil no hay "una cultura de odio" y consideró que el problema era que el país tenía una "industria de noticias falsas que lucha contra la igualdad de condiciones".El mandatario se refirió también al asalto al Capitolio perpetrado por simpatizantes de Trump el 6 de enero de 2021, unos actos golpistas similares a los que llevaron adelante bolsonaristas el pasado 8 de enero en las sedes de los tres poderes en Brasilia.“Nunca pudimos imaginar que en un país que era el símbolo de la democracia en el mundo, alguien pudiera intentar invadir el Capitolio”, manifestó Lula, quien comparó a Bolsonaro con el magnate republicano y lo llamó un "fiel imitador de Trump".A su juicio, ninguno de los dos quiere a los sindicatos, a los trabajadores, a las mujeres ni a los negros, a la vez que critican a la prensa.Si bien reconoció la división sociopolítica existente en su país, Lula precisó que no cree que todos los que votaron a Bolsonaro compartan su ideología. "La democracia prevalecerá, ese es mi compromiso", dijo el líder del Partido de los Trabajadores (PT). No obstante, se mostró preocupado por el auge de la extrema derecha a nivel global.“Está en Brasil, está en España, está en Francia, y están en Hungría, en Alemania. Tenemos una extrema derecha organizada en el mundo y si no tenemos cuidado, esto será una actitud nazi a partir de ahí. Esta es una actitud de negación que no hemos visto antes”, explicó.Otro de los temas que Lula dijo que tratará con su par estadounidense es la guerra en Ucrania, para la cual adoptó una política de no intervención.El mandatario señaló que Kiev tiene derecho a defenderse “porque la invasión fue un error por parte de Rusia”, pero explicó que rechaza proporcionarle municiones al país europeo porque “no quiero unirme a la guerra, quiero terminarla”.Lula llevó a Washington su propuesta de crear un grupo para mediar un acuerdo de paz en el conflicto, que ya planteó por teléfono a su homólogo francés, Emmanuel Macron, y en persona al canciller alemán, Olaf Scholz, quien lo visitó a finales de enero en Brasilia.“Quiero hablar de paz con (el presidente ruso Vladimir) Putin. Quiero hablar de paz con el presidente Biden, quiero hablar de paz con (el líder chino) Xi Jinping. Quiero hablar de paz con India, con Indonesia… porque para mí el mundo solo se desarrollará si tenemos paz”, concluyó.