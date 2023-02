De Pedro y gobernadores se reunieron en Chaco por los Bajos Submeridionales

Reunión de De Pedro y gobernadores VER VIDEO

El Comité Interjurisdiccional de Bajos Submeridionales, integrado por los gobernadores de Chaco, Jorge Capitanich, de Santa Fe, Omar Perotti, y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, se reunió este viernes en la ciudad de Resistencia con la presencia del ministro del Interior, Eduardo 'Wado' De Pedro, en busca de mostrar los avances delque busca"Este plan da la señal de que confiamos en que hay que empezar a solucionar los problemas de la Argentina con acuerdos y políticas de Estado", dijo De Pedro en una conferencia de prensa tras el encuentro que se hizo en la ciudad de Resistencia, Chaco.En ese sentido, señaló que "necesitamos políticas de Estado a largo plazo", que "puedan trascender el mandato de cualquier gobierno y creo que este Plan Director es un ejemplo de como tenemos que encarar como sociedad los problemas estructurales que tenemos".Asimismo, sostuvo que estas iniciativas son importantes para poder, para así lograr que los ciudadanos "puedan proyectar y mejorar".De Pedro indicó que "como ministro del Interior no tenía el conocimiento de que la problemática tenía mas de 40 años", y "ahí nos comprometimos con el ministro (de Obras Públicas, Gabriel) Katopodis a trabajar al lado de los gobernadores y de cada una de las provincias"."Dimos la palabra del Gobierno nacional y estamos acompañando a cada una de las provincias", destacó en ese sentido y dijo que "podemos decir que gracias a la fuerza de los gobernadores, y el CFI, y Katopodis que estamos transformando un sueño en una política pública y la queremos transformar en una política de Estado".Asimismo, afirmó que"Desde el ministerio trabajamos siempre con un objetivo claro, que es la felicidad del productor y poder aportar tranquilidad y proyección de que en la Argentina se pueda vivir en un país federal y uno pueda ser feliz en el lugar de donde nació", manifestó el ministro.Durante la reunión, que se concretó a las 10:30 en el Centro de Convenciones Gala de Resistencia, se repasó el estado de situación de las diferentes obras en ejecución y proyectos en marcha.El plan del Gobierno nacional es avanzar en la ejecución de obras prioritarias programadas en elque, con una inversión de 366 millones de dólares destinados a 33 proyectos, tiene por objetivo lograr un manejo inteligente del agua en esta región hídrica, además de poner en valor y convertir alrededor de un millón y medio de hectáreas en tierras productivas.El gobernador de Santa Fe consideró que esta obra da la posibilidad de "transmitir noticias esperadas desde hace décadas en su provincia"."Se ven avances, aún con las dificultades, frente a muchísimos años de inacción y esfuerzos solitarios de las provincias que no alcanzaban a tomar magnitud frente a las posibilidades de la región", celebró Perotti.Por este motivo, coincidió con De Pedro en que estas obras servirán para"Esta mesa, integrada por el ministro del Interior y el Ministerio de Obras Públicas ayudó a que podamos llegar a un acuerdo", indicó Perotti.Por su parte, Zamora consideró como fundamentalpara lograr "un país más justo y federal", y expresó que "ojalá podamos resguardar democráticamente la institucionalidad del país y quien gobierne no modifique las políticas de Estado".Durante la reunión, el mandatario santiagueño destacó el compromiso de las tres provincias y de la Nación para garantizar la continuidad de este espacio que busca el desarrollo y el manejo responsable de los recursos naturales.A la vez consideró que, al igual que las provincias integrantes del Norte Grande,En ese sentido valoró el acompañamiento de la Nación para ejecutar proyectos que permitan poner fin a problemas históricos y aprovechar el potencial de una zona extensa compartida por las tres provincias, con una mirada al futuro, que trasciende las gestiones de gobierno.En un contacto con la prensa, Zamora dijo quey señaló que "por eso digo que no habrá futuro en el país si no hay federalismo".Según informaron durante el encuentro, la próxima reunión para analizar los avances de las obras públicas se realizará en marzo, mientras que se espera que la finalización de las obras proyectadas para agosto próximo.