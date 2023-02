Crece la participación de mujeres en Ciencia, pero se estanca en Tecnología

La viróloga Andrea Gamarnik, lideró el equipo que diseñó el primer test serológico para coronavirus, apenas 45 días después de declarada la pandemia.

Adelanto mi posteo para el Día internacional de las mujeres y las niñas en la ciencia #11F porque la urgencia de la fecha de cierre lo amerita. A mis colegas investigadoras del CONICET: dejen de dudar, y pensar que les falta aún CV y PRESÉNTENSE A PROMOCIÓN. Hilo 1/7 — Victoria Flexer 💚💚💚💪 (@VictoriaFlexer) February 8, 2023

Todo el mundo dice Cecilia esto, Cecilia lo otro... pero nadie dice ¡vamos a contar quién fue Cecilia Grierson! https://t.co/EcNhyR5RKS — 💚Valeria Edelsztein💚 (@ValeArvejita) February 2, 2023

💬 “(...) Brechas salariales en puestos profesionales, científicos e intelectuales dan como resultado que las mujeres están casi ausentes en las fronteras de la innovación tecnológica”.



—@AlemanyCecilia, @ONUMujeres durante la reunión virtual de Ministras de la Mujer @CEPAL_onu. pic.twitter.com/fxraiT5Rg9 — ONU Mujeres (@ONUMujeres) February 9, 2023

Si bien en Argentina más de la mitad de las personas que hacen ciencia son mujeres, el porcentaje decae a medida que se avanza en la carrera de investigación y en las áreas tecnológicas son menos del 30%, informaron científicas y señalaron que el cupo femenino en las denominadas(Ciencias Exactas, Tecnología, Ingenierías y Matemática) se estancó en los últimos años.Datos del Conicet reportan que en 2022 las mujeres representaban el 54,3% de las personas que investigan dentro del organismo, pero a medida que se avanza en la carrera científica la participación femenina cae hasta llegar al 26% en la categoría de Investigador Superior, en vísperas delque se desarrolla cada 11 de febrero (#11F)"Las mujeres estamos más presentes en las Ciencias Sociales, Humanidades, y Ciencias Médicas, que implican actividades de cuidado asociadas al género; y sub representadas en Ingenierías, Matemática, Física e Informática", dijo a Télam la química e investigadora Valeria Edelsztein, cofundadora del proyecto de divulgaciónDe hecho, en las áreas STEM la participación femenina es del 34%, y en la última década, en lugar de crecer, ha caído o se ha estancado, reveló una reciente investigación deEl trabajo, titulado "Una carrera desigual: la brecha de género en el sistema universitario argentino" , relevó más de 7.000 títulos de grado en universidades públicas y privadas de todo el país entre 2011 y 2019, y concluyó que si bien la matrícula universitaria creció un 20% en ese período, en las disciplinas STEM lo hizo a un ritmo menor."Las mujeres tuvieron más participación en el crecimiento de la matrícula universitaria total (23%, y los varones 16%), pero en el caso de las carreras STEM su participación se estancó", destacó Paula Coto, directora ejecutiva de CET.En las carreras ligadas a la, sólo hay un 12% de estudiantes mujeres, lo que hace prever que la participación femenina en estas áreas de alta demanda laboral (y buena remuneración) no repuntará en un futuro próximo.Coto explicó que "es importante que haya mujeres porque aportan otra mirada. Sin equidad de género, no solo hay escasez de talento sino que hacemos ciencia sesgada, y los productos y servicios que se obtienen no son de calidad".El 80% de los medicamentos retirados del mercado estadounidense entre 1997 y 2000 fueron prohibidos por efectos secundarios producidos en mujeres, e investigaciones posteriores mostraron que en la mayoría de los ensayos clínicos de seguridad y eficacia, escribió Agostina Mileo (conocida en las redes como La Barbie Científica) en su libroEn 2018 Amazon tuvo que desechar un algoritmo de Inteligencia Artificial para selección de personal, porque excluía automáticamente a las mujeres. En el proyecto habían trabajado durante ocho años un equipo de varones.Ahora bien, la falta de mujeres profesionales en Ingeniería, Ciencia de Datos, Programación, Física o Matemática no arranca en la Universidad sino mucho antes.Según una encuesta del(Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), el 89% de las chicas de 10 años que participaron de las pruebas educativas PISA dicen que "las matemáticas no son para ellas". Y a los 15 años, sólo el 0,5% de las adolescentes afirma que va a estudiar alguna carrera relacionada con las matemáticas (entre los varones, la proporción es del 15%).Las brechas de género en Ciencia -al igual que en otras actividades- esconden otras brechas, como la económica, de oportunidades educativas, de acceso a tecnologías y servicios.Un estudio del Cippec presentado en la edición 2020 del, indicó que "si bien las mujeres reciben el 60% de las becas financiadas por el Conicet, las investigadoras perciben un 25% menos de recursos que sus colegas varones para sus proyectos, y publican menos artículos en revistas de calidad y visibilidad nacional e internacional".En el sector tecnológico, las programadoras reciben hasta un 30% menos de ingresos, y ocupan sólo el 20% de las posiciones de liderazgo, según Chicas en Tecnología.Un reciente informe de Cepal, señaló que 4 de cada 10 mujeres en América Latina y el Caribe no pueden costear una conectividad efectiva (acceso a Internet, disponibilidad de dispositivos y habilidades básicas para su utilización).Pero una vez en el mercado laboral, la permanencia y progreso de las mujeres en sus carreras se dificulta. "Muchas mujeres se caen del sistema científico con la maternidad y luego no pueden reinsertarse. No hay una equidad en las tareas de cuidado de hijos y adultos mayores y esto hace que para las mujeres sea más difícil desarrollarse profesionalmente", dijo Edelsztein y agregó que "la respuesta a esto no es individual, sino colectiva".El Conicet, bajo la actual presidencia de la química e investigadora Ana Franchi, lanzó en 2022 un subsidio por tareas de cuidado destinado a solventar los gastos que tienen las participantes de reuniones científicas, además de extender las licencias por paternidad y maternidad.Muchas de las mujeres que hoy lideran el desarrollo científico tecnológico en Argentina debieron sortear múltiples obstáculos y sostienen que el armado de redes de apoyo entre pares fue clave para crecer en sus carreras.A mediados de los 90, las investigadorasfundaron la Red Argentina de Género Ciencia y Tecnología (Ragcyt).Y hoy no es casual que sea una mujer, la viróloga, quien lideró el equipo que diseñó el primer test serológico para coronavirus, apenas 45 días después de declarada la pandemia; y que otra mujer, la bióloga, dirija el equipo desarrollador de la, la primera vacuna argentina contra la Covid-19.Sin embargo, aún quedan prejuicios y obstáculos por sortear."Aún existe el llamado, que consiste en revestir de lenguaje científico los prejuicios contra las mujeres y mostrar una supuesta inferioridad del género femenino", advirtió la neuróloga Kochen.En la actualidad los servicios basados en conocimiento aportan el 10% del PBI y el 20% de las exportaciones argentinas. Que haya mayor equidad de género en las actividades de Ciencia y Tecnología no sólo es cuestión de justicia, sino también una premisa para el desarrollo.Elfue instituido hace 8 años cada 11 de febrero por la Asamblea General de lapara impulsar vocaciones tempranas y una mayor participación de mujeres y diversidades en áreas científicas y tecnológicas.