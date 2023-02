Messi competirá con los franceses Benzema y Mbappé por el premio al jugador del año

Foto: Fernando Gens.

Los candidatos al mejor gol del año

, capitán de la Selección Argentina ganadora de la Copa del Mundo en Qatar 2022, quedó entre los finalistas para el premio FIFA The Best como mejor jugador del mundo y competirá por este galardón con los francesesMessi, compañero de Mbappé (goleador del Mundial) en el Paris Saint Germain, lideró a la Argentina en la conquista de su tercera estrella en la historia de las Copas del Mundo, con una actuación brillante en la que dio tres asistencias y marcó siete goles, incluido un doblete en la final sobre Francia., como en Brasil 2014, y se convirtió en el único futbolista en lograrlo dos veces., los tres en la final contra Argentina, aunque su selección terminó perdiendo por penales.Por su parte,. Fue el goleador del torneo con 15 tantos (hizo tripletes contra el PSG en octavos y Chelsea en cuartos de final) y también en La Liga española con 27 goles.El último ganador del premio The Best, el de 2021, fue el polaco Robert Lewandowski. Lionel Scaloni, entrenador del seleccionado argentino campeón del mundo, competirá como mejor técnico , mientras que Emiliano "Dibu" Martínez está entre los finalistas al mejor arquero. La FIFA también anunció que la inglesa Beth Mead (Arsenal FC), la española Alexia Putellas (FC Barcelona) y la estadounidense Alex Morgan (San Diego Wave FC) son las jugadoras que van a pelear por el The Best FIFA Women's Player.Se anunciaron además los finalistas para el Premio Puskás de la FIFA, que consagra al mejor gol del año. Los ternados son:(Polonia): Warta Poznań–Stal Rzeszów (PZU Amp Futbol Ekstraklasa), 6 de noviembre de 2022.(Francia): Olympique de Marseille v. PAOK Thessaloniki FC (Europa Conference League de la UEFA), 7 de abril de 2022.(Brasil): Brasil–Serbia (Mundial Q atar 2022), 24 de noviembre de 2022.Los galardones se concederán tras la votación de un jurado internacional compuesto por los entrenadores y capitanes actuales de selecciones, un periodista especializado en representación de cada selección y aficionados registrados en la web FIFA.com. Los ganadores se conocerán el 27 de febrero en París.