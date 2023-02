Advierten que los incendios en Chubut tienen "un patrón de intencionalidad"

Hay una afectación de entre 1000 a 1200 hectáreas.

El secretario consideró que se trata de "una época crítica de la temporada".

El secretario de Bosques de la provincia de Chubut, Rodrigo Roveta, aseguró que hay "un patrón de intencionalidad" en los incendios forestales que afectan desde el sábado al Parque Nacional Los Alerces y que luego se extendió hacia el Lago Cholila, e indicó que, pese a las malas condiciones climáticas, los focos "están mermando"."En las últimas 48 horas la actividad del fuego ha mermado considerablemente. Estamos esperando cómo evoluciona en la jornada con las condiciones climáticas y si se pueden sostener los trabajos con este viento, que presenta intensidades considerables", explicó Roveta.El funcionario destacó el "amplio despliegue operativo" que se coordinó para combatir los tres focos activos que afectan a las zonas del Parque Nacional Los Alerces, el Lago Cholila y en El Pedregoso., sostuvo en diálogo con el canal TN.Respecto a las causas de los mismos, Roveta dijo que "no podríamos aseverar quién está detrás, pero sí que claramente hay un patrón de intencionalidad en estos fuegos, no hay indicios que puedan marcar un accidente o negligencia"."Se presentó la denuncia en el fuero correspondiente y solicitamos la intervención de los peritos de la Policía Federal Argentina. Necesitamos que se avance en este sentido porque son actos delictivos y ponen en riesgo la vida de muchas personas y el daño ambiental, necesitamos que se terminen", aseveró.El secretario consideró que se trata de "una época crítica de la temporada, compleja ya quepor mucha temperatura y fuertes vientos"."Hay un esfuerzo muy grande de todas las instituciones intervinientes por atender esta situación", expresó Roveta y destacó al personal dedicado en el combate de los incendios, como así también el apoyo de los medios aéreos del Ministerio de Ambiente de la Nación, en especial la ayuda del avión de gran porte Boeing “Chinook”.Por su parte, el intendente del Parque Nacional Los Alerces (PNLA), Hernán Colombo, destacó el trabajo conjunto para el control del incendio y reconoció queEn cuanto a las actuales condiciones, Colombo dijo a Télam ayer ingresó un frente frío y descendió un poco la temperatura pero advirtió que "el viento condiciona un poco los medios aéreos” que trabajan en el operativo.“El incendio desde el sábado a la noche en que se inicio hasta el día de hoy viene afectando una superficie de aproximadamente 1000 hectáreas. Se inició en el límite este del Parque Nacional y corrió hacia el oeste, rodeando lo que es la Laguna La Larga que está en la jurisdicción de la Provincia”, precisó el intendente.Y agregó: “Al día de hoy hay una afectación de entre, están terminando de delimitar el perímetro, dentro del Parque Nacional son aproximadamente 300 hectáreas” y especificó que “es toda una zona de bosque nativo andino patagónico, con especies de Ciprés, Maitén, Ñire y en algunos lados Coihues también".Colombo indicó que además hubo afectación de infraestructura, principalmente zona dede Laguna Larga.“Hubo una afectación de casi nueve viviendas y algunas estructuras de galpones pero también se resguardaron 18 viviendas de poblaciones y gente que vive permanentemente en poblaciones rurales, gracias al accionar de Bomberos Voluntarios de Esquel, los Bomberos Voluntarios de Trevelin y los brigadistas”, agregó.El intendente indicó que los dos primeros días se combatió el fuego "en condiciones extremas", pero que "al tercer día de trabajo se empezaron a ver los resultados tanto de la operación de los medios aéreos como de los brigadistas”.“Huboy 100 personas de apoyo, esto es maquinaria vial, topadoras, motoniveladoras, retroexcavadora para ir haciendo las fajas cortafuego a las líneas. Se trabajó también desde tierra con agua y con herramientas manuales, logrando ya dos días en los que no se viene ampliado el perímetro del incendio", remarcó Colombo.