Chile suma 329 incendios forestales y recibe ayuda de la Unión Europea

Expertos de Portugal, España y Francia participarán del combate a los incendios forestales que afecta a Chile / Foto: AFP.

Por los incendios, ya rige un toque de queda en 28 comunas repartidas en las regiones de Biobío, La Araucanía y Ñuble -las más afectadas por los incendios- entre la medianoche y las 5 de la mañana

El gobierno chileno anunció 13 medidas de apoyo para las familias damnificadas por los incendios / Foto: AFP.

"El principal origen de los focos de incendios forestales en Chile es por acción humana y el cambio climático genera condiciones propicias para que estos se expandan y crezcan, el llamado es a que seamos responsables" Camila Vallejo-ministra vocera de Gobierno

"Estamos junto a Chile en este momento de enormes necesidades", afirmó la Unión Europea / Foto: AFP.

Sobre los incendios, la vocera de Gobierno afirmó que se proyecta en "la primera quincena de marzo la total extinción de los focos de incendio", pero que "la dinámica" de los incendios es "particular", lo que puede significar cambios en las proyecciones

Chile reportó este viernes que registraba 329 incendios forestales en zonas del centro sur del país, de los cuales 94 se encuentran activos y 180 controlados, mientras 366.951 hectáreas fueron consumidas por las llamas, informó el Servicio de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), mientras la Unión Europea (UE) anunció el envío de 250 bomberos, médicos y especialistas en emergencias que se sumarán a las tareas de combate a las llamas.Con respecto al balance oficial, el organismo indicó que 24 personas fallecieron, otras 2.196 recibieron atención médica, 344 tuvieron que ser trasladadas a albergues, el total de damnificados asciende a 5.419 y hay 1.250 viviendas destruidas.Según el Senapred, 25 personas fueron detenidas por posible vinculación con el origen de los incendios forestales.Para controlar la situación, trabajaban 138 brigadas de La Corporación Nacional Forestal (Conaf), seis brigadas de las Fuerzas Armadas, 182 brigadas de empresas forestales y 44 brigadas nocturnas. También hay 2.212 bomberos locales, a los cuales se sumaron 1.891 efectivos de otras localidades.En el combate al fuego por aire se desplegaron 51 aeronaves de la Conaf, 14 de Senapred, 10 del Estado Mayor y 38 de empresas forestales.En tanto, en la segunda línea del combate trabajan 2.070 efectivos del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Chile (EMCO), 696 efectivos de Carabineros, 474 de la Policía de Investigaciones (PDI) y 144 efectivos del Ministerio de Obras Públicas (MOP).Por los incendios, ya rige un toque de queda en 28 comunas repartidas en las regiones de Biobío, La Araucanía y Ñuble -las más afectadas por los incendios- entre la medianoche y las 5 de la mañana.Respecto a los detenidos en el primer día de toque de queda, la ministra del interior, Carolina Tohá, afirmó que "tenemos 30 detenidos con distintos tipos de conductas, algunas de ellas por hacer acciones de prender fuego y otras por conductas imprudentes que no están permitidas en estas condiciones".Con respecto a la ayuda de la UE, una nota del Servicio Europeo de Acción Exterior (responsable por la diplomacia del bloque), apuntó que se trata de expertos de Portugal, España y Francia en respuesta a un pedido chileno de asistencia.El jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, dijo en un comunicado que "la solidaridad europea no tiene límites. Estamos junto a Chile en este momento de enormes necesidades y estamos orgullosos de los esfuerzos de respuesta" a los incendios, consignó la agencia AFP.Durante la mañana de este viernes, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, se reunió con autoridades de Asociación Chilena de Municipalidades para "coordinar" la entrega de donaciones en ayuda de los damnificados en los incendios forestales, además de señalar que esperan para la primera quincena de marzo "la total extinción de los focos de incendios"."Lo que hemos establecido el día de hoy es todo lo que signifique facilitar la entrega de donaciones, sea agua potable, alimentos no perecibles, pañales, artículos de primera necesidad, ropa, cualquier tipo de necesidad que los municipios estén levantando", comunicó la vocera de Gobierno.Respecto a cómo el Gobierno ha coordinado los trabajos de donaciones, Vallejo afirmó que se le ha encomendado "desde el Equipo Central de Gobierno la tarea de establecer estas coordinaciones a nivel central, por eso hemos tenido reuniones el día domingo con el mundo privado, el día lunes con organizaciones de la sociedad civil, el martes con los partidos políticos y hoy día con los municipios".Sobre los incendios, la vocera de Gobierno afirmó que se proyecta en "la primera quincena de marzo la total extinción de los focos de incendio", pero que "la dinámica" de los incendios es "particular", lo que puede significar cambios en las proyecciones."Lo importante ahora es disponer de todas las capacidades para lograr el control de los focos de incendios, luego viene el proceso de extinción que implica el esfuerzo de brigadistas para que no se reactiven", explicó la vocera de Gobierno.La ministra llamó a las personas al cuidado y la responsabilidad, debido a que el principal origen de los incendios es por acción humana."El principal origen de los focos de incendios forestales en Chile es por acción humana y el cambio climático genera condiciones propicias para que estos se expandan y crezcan, el llamado es a que seamos responsables", acotó Vallejo.Ayer, la misma ministra, había anunciado 13 medidas de apoyo para las familias damnificadas por los incendios forestales, entre ellas un bono de entre 750.000 y 1.500.000 pesos chilenos (entre 940 y 1.880 dólares) que se dará a partir del lunes según el grado de afectación de la familia y la entrega de viviendas transitorias."No son las viviendas definitivas, son transitorias, que se van a ir entregando en la medida que los terrenos y espacios estén habilitados para ello", detalló Vallejo.