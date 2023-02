Realizarán un abrazo al colegio privado que cerró a pocos días del inicio de clases

Algunos docentes y familiares se reunirán con el gremio UTE-Ctera para evaluar la situación / Foto: Street view.

Docentes, familiares y estudiantes del colegio Nuevo Horizonte de la ciudad de Buenos Aires realizarán el próximo lunes un abrazo al establecimiento "en defensa del acceso a una educación inclusiva" y "de los puestos de trabajo de docentes y no docentes", informó la comunidad educativa de la escuela.La acción se llevará adelanteen el centro educativo ubicado en la calle Matheu 1472, en el barrio de San Cristóbal, donde trabajaban alrededor de 90 docentes y no docentes, y asistían unos 450 estudiantes de los niveles inicial, primario y secundario, 50 de ellos con discapacidad."En defensa del acceso a una educación inclusiva para todos los niños, niñas y adolescentes" y "en defensa de los puestos de trabajo de docentes y no docentes" son los reclamos de la comunidad.Las familias y el personal del colegio, incluidas algunas autoridades, recibieron el lunes pasado la notificación telefónica del cierre del lugar desde el 1 de marzo por parte de los propietarios y su representante legal.El rector de enseñanza media de Nuevo Horizonte, Ramón Benítez, informó a Télam que el Ministerio de Educación porteño "nunca se comunicó y tampoco se apersonó", tras conocerse el cierre.En tanto, algunos docentes y familiares mantendrá una reunión con el sindicato UTE-Ctera para evaluar la situación y "ver qué alternativas" surgen.