Para Valdés, la comisión investigará cómo "desorganizaron la justicia"

Eduardo Valdés recordó que entre las irregularidades presentadas a la comisión se encuentra el voto que dieron para "apoderarse del Consejo de la Magistratura". Foto: Archivo

El jueves, se debatió en Diputados la admisibilidad del juicio políticio a los miembros de la Corte / Foto: Pepe Mateos.

El diputado nacional Eduardo Valdés (Frente de Todos) celebró este viernes que la comisión dede la Cámara de Diputados aprobara el jueves laque se tramitan contra los integrantes de la Corte Suprema y aseguró que se "van a investigar a los cuatro jueces que desorganizaron la justicia"."Lo importante de ayer (por el jueves) es que pudimos votar. Vamos a investigar a los cuatro jueces. No le tenemos miedo a ninguno. Tres jueces asaltaron al Consejo de la Magistratura. Vamos a investigar 60 hechos, desorganizaron la justicia", dijo Valdés esta mañana en declaraciones para Radio 10.El Frente de Todos (FdT) consiguió aprobar en la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados la admisibilidad de los expedientes que se tramitan contra los integrantes de la Corte Suprema y la apertura del sumario para acumular las pruebas que sostengan la acusación contra los juecesEl FdT sumó 16 votos para avanzar en la acusación a los jueces por mal desempeño de sus funciones, entre otras cuestiones; en tanto que Juntos por el Cambio (JxC) y el interbloque Federal reunieron 15 diputados que plantearon la inadmisibilidad en dos expedientes diferenciados.Además, debido a la metodología de resolución, la Coalición Cívica (CC) tuvo que aclarar que estaba de acuerdo con el juicio político a Lorenzetti, motorizado con un proyecto propio, aunque debió confluir en el dictamen general de rechazo.En sus declaraciones, Valdés recordó que entre las irregularidades presentadas a la comisión se encuentra el voto que dieron para"No corresponde bajo ningún aspecto que el presidente de la Corte se 'autovotara'. Se 'autovotaron' para apoderarse de él", dijo Valdés.Además, explicó que la Coalición Cívica "no quería votar por fuera de la alianza de Juntos por el Cambio" y por eso no votó a favor del propio proyecto presentado.Por otra parte, el diputado aseguró que "no todos los jueces van a tener la misma responsabilidad" y explicó que el juicio político se hará "de forma individual".