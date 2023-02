Récord del financiamiento internacional para el desarrollo: alcanzó US$ 5.023 millones

El financiamiento internacional para el desarrollo en Argentina alcanzó el año pasado los US$ 5.023 millones, la cifra más alta de la serie histórica desde 1990, con un aumento de 27,5% en relación con 2021 y superando el anterior máximo de US$ 4.669 millones logrado en 2003, informó este viernes el Ministerio de Economía.El año pasado los desembolsos de los Organismos Internacionales de Crédito (OIC) sumaron US$ 5.023 millones en lo que constituye una cifra récord, de acuerdo con los registros de la Secretaria de Asuntos Económicos y Financieros Internacionales.En cuanto a la procedencia de los desembolsos, el 49% fueron del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); el 20% del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF); 14% de la Corporación Andina de Fomento (CAF); misma proporción para fuentes bilaterales; 2% de Fonplata, 1% del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE); y 0,14% del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).El flujo neto positivo del financiamiento en 2022 fue de US$ 1.913 millones, el más alto de los últimos 26 años.Además, el año pasado se aprobaron nuevas operaciones por US$ 5.149 millones, de los cuales aproximadamente el 60% se concretaron a partir de agosto. Al respecto, el BID representó el 48%, seguido del BIRF en un 26% y la CAF en un 19%.