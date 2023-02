Lali, Soledad y Axel abrieron la Fiesta Nacional de la Chaya

Foto Natalia Díaz.

Laen el, con más de 10.000 personas y las aclamadas actuaciones de Lali Espósito, Soledad Pastorutti y Axel, que dieron inicio a una nueva edición de una celebración ancestral.Lapara actualizar una leyenda heredada de los pueblos diaguitas que agradecían en esta época del año la bendición del fruto que le regalaba su planta esencial, el algarrobo, en un momento de fiesta donde estos pueblos desataban su alegría y mataban sus penas bebiendo chicha y aloja, bebidas destiladas de la algarroba, homenajeando también a la Pachamama.En la construcción de su teogonía, estos pueblos adoraban a distintas divinidades y surgían, de ellas muchas leyendas que se transmitían de generación en generación.La. Chaya es una princesa que se enamora de un joven semidios, Pujllay, alegre y aventurero, que no logra nunca encontrarse con su enamorada. Esta desaparece en la montaña y se convierte en rocío, que cada mes de febrero moja los áridos campos de la región para aliviar los frutos de la tierra. Pujllay, perdido y emborrachado ante la ausencia de la princesa, tropieza en una fogata y muere quemado, renaciendo cada año para repetir esta celebración.Desde varios días antes de este jueves en el que arrancó la Fiesta, la ciudad comienza a mutar. Los riojanos y riojanas reconfiguran su vida para acomodarse al ritmo de la Chaya, en sus trabajos, en sus encuentros familiares. Hay que cumplir con un calendario casi litúrgico de chayas barriales o festejos puertas adentro, que tienen su punto culminante en el gran festival del Autódromo.Hasta allí, a no más de 10 minutos del centro de la ciudad, peregrinan los locales y los visitantes para encontrarse con un predio acondicionado como cualquier mega evento que se precie.Más de un millar de personas, entre todo el personal de organización y seguridad, se encargan de que todo esté dispuesto para el encuentro y el festejo.El, ante un público que comenzó a crecer en número a medida que la noche avanzó.dispararon chacareras, zambas, ritmos norteños, pero despertaron la euforia cuando entonaron ese alegre y a la vez melancólico canto vidalero de la chaya que en su esencia combina la euforia del festejo junto a la profunda convicción del amor por la tierra y el sufrimiento de su gente.Cada noche festivalera tiene a su homenajeado y en esta primera luna chayera elcon décadas de lucha por la causa de sus hermanas y compañeras en ese sacrificado oficio de empleada doméstica.Baluarte de los derechos de la mujer trabajadora, Mayela fue la creadora de uno de los primeros sindicatos de empleadas domésticas del país, y a sus 87 años de edad continúa entonando sus coplas y vidalas donde refleja esa causa y la esencia de la riojanidad.Los Olivareños, otro conjunto folclórico de largo y exitoso recorrido por los escenarios riojanos y de la región, salieron a escena minutos antes de la medianoche, momento en el que se abrió oficialmente el festival bajo el tradicional grito de “Salud riojanos, salud Argentina, La Rioja vuelve a Chayar”, acompañado de un show de fuegos artificiales que dejaron el escenario listo para el primer plato fuerte., una figura internacional que se anima a este desafío de pisar un terreno folclórico, aunque cada vez más abierto a los nuevos sonidos. Gran parte de los espectadores fueron para verla a ella, y la joven cantante no los decepcionó con una puesta compacta, precisa e impecable desde lo técnico y desde lo estético.Después de una hora y media de show de la exitosa artista pop, el escenario quedó disponible para otra sacudida con, forjado desde hace años a base de una complicidad genuina.No más de cuatro temas permaneció la Sole con su ropa, su cara y su peinado intactos, pero entonces se entregó a ese frenesí de agua y harina con los chicos y grandes de la platea y así dio su show signado por éxitos de su trayectoria, empapada, blanqueada de pies a cabeza.El, otro artista que atesora un cariño especial con el público de la provincia al que encantó con las baladas que pueblan su repertorio.Este viernes será el turno de Luciano Pereyra junto a la exitosa banda cuartetera Sabroso. Para el sábado, la grilla cuenta con una impronta más folclórica, con Los Nombradores del Alba, la reconocida local “Bruja” Salguero y Peteco Carabajal.La cuarta noche de Chaya tendrá como protagonistas a Karina la Princesita y Dale Q’ Va, mientras que el lunes, la Fiesta pondrá su punto final con Los Palmeras, La Delio Valdez y Sergio Galleguillo, el embajador cultural riojano.