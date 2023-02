Martínez lamentó el "método oscuro que busca disciplinar a los diputados"

La legisladora Paula Olivetto denunció "el apriete de Lorenzetti" durante la reunión de Diputados celebrada ayer / Foto: Archivo.

"Hay que tener mucha templanza porque las presiones van a ser constantes" Germán Martínez

"El proceso de juicio político va ir ganando consenso", advirtió el jefe del bloque oficialista, Germán Martínez / Foto: Archivo.

La comisión de Juicio Político aprobó la admisibilidad de los expedientes contra los jueces de la Corte / Foto: Prensa Diputados.

Lo que viene

"Macri, Larreta y Bullrich le marcan la cancha a los diputados como si fueran empleados suyos" Germán Martínez

El presidente del bloque de diputados nacionales del Frente de Todos (FdT), Germán Martínez, destacó haber logrado el "objetivo" en la comisión de Juicio Político de aprobar la admisibilidad de los expedientes que se tramitan contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia y lamentó que exista "un método oscuro por el que se busca disciplinar" a los legisladores."La jornada de ayer fue larga y por momentos muy movida. Terminamos cansados, pero logramos el objetivo. Salió una muy buena reunión, donde cada uno de los bloques pudo", afirmó en declaraciones a radio La Patriada.Así se expresó luego de que este jubes la comisión de Juicio Políticoque se tramitan contra los integrantes de la Corte Suprema y la apertura del sumario para acumular las pruebas que sostengan la acusación contra los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Maqueda y Ricardo Lorenzetti.En ese marco, Martínez consideró que es "lamentable y preocupante" que la diputada de la Coalición Cívica, Paula Olivetto, haya sufrido -junto con su compañero de bancada Juan Manuel López-"Rápidamente dijimos que la Comisión estaba disponible por si quería radicar en ese momento la denuncia de los hechos, pero prefirió no hacerlo porque estaba recurriendo a otras instancias. Estamos a disposición para cualquier situación de intimidación sobre cualquier diputado o diputado por parte de los acusados", remarcó Martínez."Lamentablemente estas cosas van a pasar", dijo el diputado, y aseguró que existe "", en tanto que llamó a "fortalecer a los legisladores opositores que están teniendo posturas dignas respecto este tema".El jefe del bloque anticipó también que el jueves que viene se va a programar "el desarrollo de las distintas etapas del momento probatorio" en la comisión de Juicio Político."Queremos consensuar ya esta etapa", puntualizó.Martínez sostuvo que "el proceso de juicio político va ir ganando consenso" a medida que se avance en esta nueva instancia y se van a ir "desactivando los lugares comunes que quieren instalar los medios concentrados como es el diario Clarín"."Los integrantes de la Corte Suprema de Justicia no son testigos, son los acusados. Una vez reunidas las actuaciones sumariales, hay que citarlos para que puedan realizar su descargo. Pueden hacerlo por escrito o presencialmente, pero si no lo hacen, podemos avanzar igual con el dictamen acusatorio", señaló.En tanto, criticó la actitud de la oposición y la postura de la mesa nacional de Juntos por el Cambio, que se reunió en enero y emitió un documento en el que sus dirigentes "de ley en Diputados"."Está claro que (el expresidente Mauricio) Macri, (el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez) Larreta y (la exministra de Seguridad Patricia) Bullrich sistemáticamente le marcan la cancha a los diputados y diputadas de JxC como si fueran empleados suyos", subrayó.Y completó: "Las presiones van a ser constantes, pero. Estamos convencidos de lo que estamos haciendo".