Calor extremo: hay alerta roja en Mendoza y siguen las altas temperaturas en 14 provincias

El(SMN) emitió un alerta roja por calor extremo para el este y centro de Mendoza, donde las temperaturas alcanzarán los 38 grados, mientras siete provincias se encuentran bajo advertencia naranja y 11 del centro, norte y este del país bajo amarilla; al tiempo que en otras ocho se esperan tormentas, lluvias y vientos fuertes.En, incluso las saludables", el alerta roja alcanza a las localidades de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, General Alvear y San Rafael, donde las temperatura máximas oscilarán entre los 30 y los 38 grados, dependiendo del distrito.El resto de esa provincia se encuentra bajo, al igual que un sector del oeste de San Luis, el noroeste de Neuquén, gran parte de La Pampa y Misiones, el nordeste de Corrientes, y una franja que atraviesa a la provincia de Buenos Aires afectando desde localidades como Bahía Blanca y Tres Lomas, hasta el Área Metropolitana de Buenos Aires.Para muchas de estas zonas, entre las que se encuentran Posadas en Misiones, Santa Rosa en La Pampa y la Ciudad de Buenos Aires, las temperaturas oscilarán entre los 22 y los 37 grados, donde "el calor puede tener un efecto de moderado a alto en la salud de las personas, especialmente para los grupos de riesgo".Además, el SMN emitiópara la provincia de Tucumán; un pequeño sector de Catamarca pegado a esa provincia; el sur de La Rioja; el norte, sur y este de San Luis; gran parte de Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Corrientes; todo Entre Ríos; y el nordeste de Misiones.En este sentido, en la capital santafecina se espera una máxima de 38 grados, mientras en la cordobesa, 36; en Santiago del Estero, 41; en Paraná, Entre Ríos, 39; y en San Miguel de Tucumán, 36; mientras las mínimas rondarán los 23 grados.Este alerta significa que "las altas temperaturas pueden causar un efecto de leve a moderado en la salud, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, y aquellos con enfermedades crónicas.Las recomendaciones del servicio para los eventos de temperatura extrema son aumentar el consumo de agua, no exponerse al sol en exceso ni en horas centrales del día, prestar atención a las infancias y personas mayores, evitar bebidas con cafeína, alcohol o muy azucaradas.También evitar comidas abundantes; reducir la actividad física; ingerir verduras y frutas; usar ropa ligera, holgada y con colores claros; permanecer en espacios ventilados o acondicionados y recordar que no existe in tratamiento farmacológico contra el golpe de calor.En casos de observar sed intensa y sequedad en la boca, una temperatura mayor a 39 grados, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se recomienda solicitar asistencia médica, trasladar a la persona a un lugar a la sombra y refrescarla con agua.En tanto, el SMN informó que las provincias de Salta y Jujuy; al igual que el sur de San Luis, Mendoza y Buenos Aires; y el centro y este de La Pampa se encuentran bajo, acompañadas de ráfagas, ocasional caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos.A su vez, en el oeste de Santa Cruz se esperan lluvias de variada intensidad, con valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 milímetros; mientras en el sur de Chubut y gran parte de Santa Cruz se prevén vientos del sector oeste con velocidades entre 60 y 70 kilómetros por hora (km/h) y ráfagas que pueden superar los 90 km/h.