Las voces de los poetas migrantes expandieron las fronteras en el festival de Poesía Ya!

Foto: Alejandro Santa Cruz.

Foto: Alejandro Santa Cruz.

Foto: Alejandro Santa Cruz.

En una charla que se realizó este jueves en la Cúpula del Centro Cultural Kirchner,, en una lectura que incluyó el abordaje de la identidad marrón, el ser extranjero en Argentina y los desafíos de encontrar espacios de visibilización migrante.Poesía en árabe, en guaraní, en español con acento paraguayo, brasileño y venezolano. Con la y suave al oído y la extranjería como elemento central, en una lectura que duró aproximadamente una hora se llevó adelante “Frontera: Ciclo de Lectores Migrantes", una conversación que tuvo como protagonistas a diferentes poetas latinoamericanos que habitan nuestro país., que comenzaron con las voces de tres personas del público que se animaron a leer sus textos, y luego continuó con la poesía de Geraldine Ruiz de Colombia, Isadora Barcelos de Brasil, Rebe López del Colectivo Identidad Marrón, Mariana Brito de México, Samuel Partidas de Venezuela y Yanina Azucena de Paraguay., dijo a Télam Melina Varnavoglou, curadora de la charla.Las y los poetas convocados tienen algo fundamental en común: todos, formal y temáticamente, trabajan sobre la experiencia de haber migrado, del escribir mismo como un acto fronterizo. Además, el espacio incluyó a tres escritores que, además de ser migrantes, son activistas por la identidad marrón.“Este poema es como un puente entre el lugar de dónde soy y el lugar en donde elijo estar”, fue la frase que de algún modo condensa el espíritu del evento que se desarrolló esta tarde en la Cúpula del CCK.explicó Yanina Azucena, poeta paraguaya que reside en Argentina.Azucena es poeta y encuadernadora, nacida en Asunción y criada en Buenos Aires, y forma parte del Centro Cultural Literaity de Asunción. Además ideó y curó “Lengua Roja de Cebú”, un podcast de poesía paraguaya contemporánea leído por sus propios autores.Las preguntas que priman entre los migrantes es lo que brota en su poesía y en su arte: ¿de dónde sos? ¿de dónde es tu acento? ¿por qué vivís acá?. Las afirmaciones también: resaltar el color de piel, los rasgos andinos, la lengua mixta. Incluso, las agresiones: ¿por qué no te volvés a tu país? Lo migratorio como un hecho político a través de la poesía.Con un dejo de humor en uno de sus poemas Isadora Barcelos, nacida en Belo Horizonte, contestó en su lectura: “nacida en la concha de mi madre, aunque mi parto fue por cesárea”, tramo que causó risas y complicidad entre el público. Su poesía es un manifiesto sobre ser brasileña y conocer la hiperinflación argentina, sobre ser una forastera en esta tierra y aprender el castellano bullicioso para habitar una lengua mixta entre el portugués y el español.Varios de los autores y autoras que leyeron coincidieron en que Argentina, frente a la realidad política y cultural de otros países de América Latina, es un país abierto a la cultura migrante que ofrece oportunidades para el desarrollo de sus obras. “Voy y vengo muy seguido a Paraguay, un país en donde no existe un Estado que se ocupe del arte y de la cultura. Que haya 10 días dedicados a la poesía en la Capital Federal es un valor enorme que no debemos olvidar”, agregó Azucena.Parte de la obra de los poetas que participaron en la conversación se puede encontrar en la Feria de Editoriales que se lleva adelante en la Plaza Seca del CCK, en la planta baja. En el sello Identidad Marrón Editora es posible encontrar la obra de Rebe López; también se puede leer a Samuel Partidas, de Venezuela, en Alción Editora, y a Isadora Barcelos, de Brasil, en Cae de maduro Editorial.