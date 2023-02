Tras la derrota en el referendo Lasso cambió ocho ministros y asesores

Comisión legislativa de Ecuador llama a Lasso a declarar sobre un acto de corrupción

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, fue llamado el jueves a comparecer el próximo lunes ante la comisión legislativa del Congreso Nacional que investiga una presunta trama de corrupción en empresas públicas.



"Hacemos un llamado público a que el presidente comparezca, que no suceda como en los casos anteriores cuando el Parlamento ha requerido su comparecencia", dijo la legisladora Viviana Veloz, presidenta de la comisión parlamentaria que investiga el caso.



Este requerimiento fue aprobado por la totalidad de los miembros de la Comisión parlamentaria, que tiene 30 días de plazo para presentar ante el Pleno Legislativo un informe completo sobre la presunta venta de cargos y contratos en empresas del Estado ecuatoriano como la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL); Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec); Petroecuador y LA Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec).



La legisladora Veloz señaló que si Lasso no asiste a esta convocatoria dilapida la poca credibilidad y respaldo ciudadano que tiene, "mucho más aún después de esa terrible derrota electoral" en el referendo y las elecciones regionales del último domingo.



Según los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE), la tendencia del "No" se impone en el escrutinio de las 8 preguntas sobre medioambiente, institucionalidad y la extradición de narcodelincuentes.



Esta presunta red de corrupción fue develada por el medio de comunicación La Posta, que señaló a Danilo Carrera, cuñado del presidente, como su líder.