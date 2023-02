Referente de Madres de Plaza de Mayo tildó a JxC de "antidemocrático"

Arias: "No permitamos llegar a las elecciones con Cristina prohibida y la Corte Suprema sin tocar" / Foto: Twitter.

Carmen Arias: "No lleguemos a las elecciones con Cristina proscripta y la Corte Suprema sin tocar"

La integrante de Madres de Plaza de Mayo Carmen Arias acusó este jueves a Juntos por el Cambio (JxC) de tener una actitud "antidemocrática" al no aceptar el proceso de juicio político a la Corte Suprema ni presentarse a tratar proyectos de ley "elementales para la gestión de gobierno", y llamó a "derrotar la proscripción" a la vicepresidenta Cristina Kirchner.Lo manifestó durante la, que se realizó este jueves desde las 15.30, junto al periodista y militante Demetrio Iramain y el exsubsecretario de Derechos Humanos Luis Alén."El Presidente de la Nación envió al Congreso el juicio político a la Corte Suprema. Esto no está avanzando porque la oposición ni siquiera quiere sentarse a discutir", afirmó Arias al hablar durante la marcha.Y continuó: "Tanto el PRO como el radicalismo, es decir, la derecha, argumentan que este proceso de Juicio Político viola el Estado de Derecho, violenta las instituciones democráticas y muchas otras cosas. Sin embargo, no dicen que lo más democrático-institucional para resolver un conflicto político entre el gobierno y el poder judicial es las instituciones y el mecanismo que está provisto en la Constitución, el juicio político".En esa línea, subrayó que "lo verdaderamente antidemocrático es no aceptar el procedimiento, no dar quorum para evitar que se trate, negarse como señal de protesta a tratar proyectos elementales para la gestión de gobierno".Y llamó a"Que sepan que de todas maneras los vamos a condenar", remarcó. Además, indicó: "Tenemos que derrotar la proscripción, porque de otra manera si queda firme se cae la democracia. No permitamos llegar a las elecciones con Cristina prohibida y la Corte Suprema sin tocar".Y recordó las, cuando reclamó a la oposición que no trabe en el Congreso de la Nación la aprobación de leyes que buscan crear nuevas universidades públicas , porque hay "millones de personas" que necesitan estudiar "cerca de donde viven"."Les pido a aquellos que están trabando la aprobación de las leyes para que haya más universidades en el país y en la provincia que piensen en los millones de personas que necesitan universidades públicas cerca de donde viven", había pedido Kicillof.