Más de siete millones de turistas extranjeros llegaron al país durante el año 2022

En diciembre, se registró un saldo positivo de 123.300 visitantes internacionales por todas las vías de acceso al país.

Más de siete millones de turistas arribaron al país durante el 2022, por diferentes vías, de los cuales, más de 900 mil llegaron durante diciembre de ese año.

En diciembre de 2022, ingresaron 900.100 visitantes no residentes por todas las vías de acceso al país; de los cuales 431.100 fueron turistas y 469.000 miles fueron excursionistas, término que alude a las personas que visitan un sitio sin pernoctar en él, a diferencia del turista que si se aloja en los diferentes servicios de hotelería para pasar al menos una noche completa.El 45,1% de los turistas no residentes arribaron a Argentina a través de la vía aérea; el 41,2% utilizó la vía terrestre; y el 13,7% restante llegó por vía fluvial/marítima y los principales orígenes de los visitantes, que representaron el 60,3% del total del turismo receptivo, fueron Chile, con el 17,0%, y Brasil, con el 15,3%, seguidos por Uruguay y Europa, ambos con 14,0%.Las salidas al exterior, en tanto, alcanzaron en diciembre a 776.800 visitantes residentes por todas las vías internacionales, de los cuales 457.800 fueron turistas y 319.000 fueron excursionistas.El 47,3% de los turistas residentes salió del país por la vía terrestre; el 37,1%, por vía aérea; y el 15,6%, a través de la vía fluvial/marítima. Los principales destinos fueron Uruguay, con 21,8%; Brasil, con 18,9%; y Chile, con 18,1%; que conjuntamente representaron el 58,7% del total del turismo emisivo. Este resultado fue debido a un saldo positivo de 150.000 excursionistas, que logró compensar un saldo negativo de 26.700 turistas.Durante diciembre, los visitantes no residentes realizaron 961.600 viajes y los visitantes residentes, 776.800 viajes.Los viajes turísticos son los viajes realizados por los visitantes, dado que un visitante no residente podría realizar más de un viaje turístico, mientras que, en el turismo emisivo, la cantidad de visitantes y de viajes turísticos coinciden debido a su definición.En el acumulado anual, se registraron 7.214.500 visitantes no residentes por todas las vías de acceso al país, de los cuales 3.645.200 fueron turistas y 3.569.300 fueron excursionistas; mientras que las salidas al exterior totalizaron 7.891.100 visitantes residentes por todas las vías internacionales, de los cuales 5.142.300 fueron turistas y 2.748.800 fueron excursionistas.En el 2022, se registró un saldo negativo de 676.600 visitantes internacionales por todas las vías de acceso al país debido a un saldo negativo de 1.497.000 turistas, y un saldo positivo de 820.500 excursionistas.En diciembre de 2022, se estimaron 194.300 llegadas de turistas no residentes por vía aérea, cifra que presentó un incremento interanual de 169,9%. En los doce meses transcurridos del año, se alcanzaron 1.691.100 llegadas de turistas no residentes y se registró una suba de 700,9% respecto del mismo período del año anterior.Los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque concentraron el 91,3% de los arribos en el período, con una suba interanual de 669,9%.Las salidas al exterior alcanzaron un total de 170.000 turistas residentes, cifra que registró un aumento interanual de 80,1%. En los doce meses transcurridos del 2022, estas salidas totalizaron 2.333.500 y acumularon una suba interanual de 265,5%.Nuevamente el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery representaron el 91,0% de las salidas en el período enero-diciembre, con un incremento de 242,5% respecto al mismo período del año anterior.En diciembre, el saldo de turistas internacionales resultó positivo en 24.300 para toda la vía aérea internacional, pero el saldo de turistas en el período enero-diciembre del 2022 fue negativo en 642.400.En diciembre de 2022, se estimó un total de 177.000 llegadas de turistas no residentes a los aeropuertos internacionales de Ezeiza y Aeroparque, cifra que presentó un aumento interanual de 167,0%.A su vez las salidas al exterior totalizaron 149.300 turistas residentes, lo que significó un incremento de 74,5% con respecto al mismo mes del año anterior. Por lo tanto, el saldo resultó positivo en 27.700 turistas internacionales.Los turistas no residentes arribados al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y al Aeroparque Jorge Newbery provinieron principalmente de Europa, 24,8%; Estados Unidos y Canadá, 21,5%; y Brasil, 18,1%.Asimismo, se registraron 3.267.800 pernoctaciones de turistas no residentes, con una estadía promedio de 18,5 noches. Las mayores estadías promedio se observaron en los bloques de países que conforman “Resto de América”, con 31,0 noches; y Europa, con 24,6 noches.Los turistas residentes que partieron desde esos aeropuertos, eligieron principalmente como destino a Brasil, 22,9%; Resto de América, 19,3%; y Europa, 16,5%. Se registraron 3.144.700 pernoctaciones de turistas residentes, con una estadía promedio de 21,1 noches. Las mayores estadías promedio se presentaron en Europa, con 43,6 noches; y Bolivia, con 28,6 noches.En 2022, los pasos fronterizos relevados en la Encuesta de Turismo Internacional (ETI) representaron el 56,2% de la cantidad total de turistas no residentes que arribaron por todos los pasos del país; y constituyen el 53,7% de la cantidad total de turistas residentes que salieron por todos los pasos.El 41,2% de los turistas residentes salieron de nuestro país por los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque; 5,5%, por el Puerto de Buenos Aires; 3,7%, por el paso terrestre Cristo Redentor; 2,2%, por el aeropuerto de Córdoba; y 1,1% por el aeropuerto de Mendoza.Del total de turistas no residentes que arribaron a la Argentina por los pasos de la ETI, 42,4% ingresó a través de los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque; 6,6%, por el puerto de Buenos Aires; 4,0%, por el paso terrestre Cristo Redentor; 2,1%, por el aeropuerto de Mendoza; y 1,1%, por el aeropuerto de Córdoba.