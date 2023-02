Gran presencia de galerías argentinas en la Semana del Arte de México

Nina Kovnesky. Realidad disminuía, 2022.

La Semana del Arte se desarrolla hasta el 12 de febrero en la Ciudad de México.

Ocho galerías de arte argentino participan en las ferias de arte Zonamaco, Material y Salón ACME que se desarrollan hasta el 12 de febrero, en el marco de la edición 2023 de la Semana del Arte de la Ciudad de México.Se trata de las galeríasque participan en las tres ferias y con variadas propuestas.Con un total de, considerada una de las más importantes de América Latina, contará con la participación de las galerías argentinas Walden, Isla flotante, Ruth Benzacar y Rolf Art en esta decimoséptima edición.Por otra parte,Cuatro son las galerías presentes en la Feria Material vol. 9: Constitución con la exhibición de pinturas y esculturas de Alfredo Dufour y obras en papel maché de Josefina Alen; Pasto con obras de la reciente muestra individual de Santiago Licata titulada 'Una moneda', esculturas de Maggie Petroni y fotografías instantáneas de la serie 'Planet Stories' de Erica Boh.Además la galería(presente en Buenos Aires, Lima y Nueva York) lo hace con obras de Nina Kunan, Luis Enrique Zela-Koort, Elena Dahn, Adam Bilardi, Andrea Ferrero y José Carlos Martinat, y W-Galería exhibe las obras de las artistas mexicanas Maris Bustamante, Magali Lara y Mónica Mayer, informan desde Meridiano, la Cámara Argentina de Galerías de Arte Contemporáneo.En cambio, Salón ACME, una plataforma de arte creada por artistas para artistas que realiza su décima edición, tendrá un solo show de Celina Eceiza de la mano de galería Moria, y obras en pasteles sobre papel de la serie "Buddhist visions of hell" del artista mexicano Javier Barrios por parte de la galería María Casado.En 2017 esta feria inauguró la sección "Patio" que consiste en un encargo para el patio central de la casa que aloja la feria. Este año, Isla Flotante y Travesía Cuatro (Madrid) presentan a Mariela Scafati con una gran instalación con varios paneles de pinturas flotando por el espacio.en el Salón ACME, bajo la curaduría de Gabriela Cepeda, en la "A fashionable crowd lurching towards the eclipse" que se ubica en el cruce entre el objeto de arte y moda, una superposición muy presente en los últimos años.La curadora se enfoca en la modificación que opera la moda sobre el objeto de arte y en especial sobre las concepciones de cuerpo e identidad.La gran instalación de Scafati, bajo el nombre de "Voz Cascada", está conformada por varios bastidores pintados en acrílico sobre tela con sogas y poleas de medidas variables, creada en 2022. Se trata de una obra que se encuentra en sintonía con los últimos trabajos de la artista que fue parte de uno de los colectivos invitados a la última Documenta de Kassel.La obra de Scafati "surge como una síntesis en la cual recoge su experiencia de años de activismo social y político, años de múltiples movimientos, grandes logros y fracasos, que impactaron en sus ideas sobre la política y el trabajo colectivo", detallan desde la galería.Se trata de una instalación que incluye dos las frases ya presentes en los rojos afiches de sus proyectos "algo se rompió" (2021), exhibida en Storefront for art and architecture en Neva York, y "Windows" (2011), en el Hamburger Bahnof de Berlin expuesta el año pasado. Esta última obra fue adquirida por el Malba de Buenos Aires que la expone actualmente.En "Voz cascada" por primera vez escribe sobre sus pinturas cual afiches callejeros, creando una de las instalaciones de mayores dimensiones que haya realizado en su carrera, indican.