Qué ver, escuchar, leer y disfrutar en los medios públicos esta semana

El Consejo Inventar Pakapaka es un espacio de participación para chicos y chicas que se reúnen virtualmente todos los meses con el propósito de imaginar, analizar y crear Pakapaka. Este año, 2023, el Consejo tendrá veintiún participantes elegidos por sorteo asegurando representación federal y equidad de género.



Hasta el 28 de febrero podrán anotarse chicos y chicas entre 7 y 11 años desde cualquier parte del país. No hace falta tener formación o experiencia en medios de comunicación.



Accedé al formulario de inscripción.

Todos los jueves un resumen federal sobre el trabajo que realiza diariamente el sector cooperativo, pieza fundamental de las economías regionales.
Boletín de cuatro minutos con lo más saliente del deporte nacional e internacional.
Temporada regular a la búsqueda de los equipos que accederán a instancia de playoffs. En el predio deportivo Juan Domingo Perón, en González Catán.
Por la pantalla del canal público de deportes en pantalla HD y a través de sus redes sociales (Facebook y YouTube). La transmisión estará a cargo de los especialistas Hernán Falabella, Romina Sacher y Martín de Rose.
El equipo de Ciencia del Fin del Mundo entra en modo verano para comentar datos científicos y otras curiosidades en tiempos de calor.
Conductor: Coco Frontera
Con Guillo Espel. Invitado: Alejandro Tantanian | Dramaturgo, Director Teatral, Gestor Cultural.
Miradas del presente para presumir futuros infinitamente múltiples. Jugar la partida a sabiendas de una certera derrota, con la terca excusa de la fascinación por interpelar lo próximo, lo impensado. Para acceder a ese derrotero, contaremos con Alejandro Tantanián, un lujo de ideas, historia viva y presente de nuestra escena cultural.
Con la conducción de María Eugenia Molinari y Marcelo Iribarne, cada noche el canal de bandera presenta testimonios exclusivos y toda la expectativa de los distintos festivales regionales.
Televisión Pública presenta una nueva edición del "Festival Nacional de la Chaya", la congregación popular de mayor magnitud de la provincia de La Rioja, con las presentaciones estelares de Lali Espósito, Soledad Pastorutti y Axel. Y a continuación, de 2.00 a 3.00, en el escenario mayor entrerriano, actuará Divididos, la banda de rock liderada por Ricardo Mollo.
En Argentina, el 16 de diciembre de 2022, la legislatura de la provincia de Buenos Aires sancionó la Ley de Alcohol Cero al volante, que entró en vigencia el 1ero de enero de 2023. Así, la provincia de Buenos Aires se suma a Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán, y a otras 13 localidades con normas similares. ¿Qué razones motivaron su aprobación en Argentina y cuál es la experiencia en otros países?
Este video forma parte de Télam Global, un micro semanal sobre las noticias mundiales más relevantes, presentado por Manuela Castañeda. Esta producción podcast recorre la historia de las líneas Roca, San Martín, Sarmiento, Mitre, Urquiza y Belgrano, además de los comienzos del subte y la labor social del tren sanitario, con archivos de audio original de la época y efectos sonoros que acompañan el relato. En 8 episodios indaga sobre la historia y la política y cómo se entrelazan con la tecnología y la ciencia a lo largo de miles de kilómetros de territorio argentino. En 8 episodios indaga sobre la historia y la política y cómo se entrelazan con la tecnología y la ciencia a lo largo de miles de kilómetros de territorio argentino.Ya se encuentra disponible en la sección de Podcast de Radio Nacional ; en Spotify y en iTunes de Radio Nacional.La señal infantil presenta un espacio para jugar, aprender y divertirse junto con Zamba y Nina estas vacaciones de verano en Tecnópolis. Los chicos y chicas podrán disfrutar de un recorrido por nuestra historia de la mano de San Martín y Juana Azurduy, talleres de ciencia y huerta, juegos gigantes, toboganes y una estación de maquillaje.El escenario será el punto de encuentro para compartir música, shows y diversión: tardes de karaoke con hits del Mundo Zamba, y los shows ‘La posta’ con Emi Larrea y Lu Schmidt, y ‘El desafío de verano’ con la conducción de Caro y Sol y también los visitantes podrán sacarse fotos con los personajes de la señal.Abierto los viernes, sábados, domingos y feriados de 16:00 a 22:00. Los 3 tenores interpretando temas de todos los tiempos y géneros.
Conduce: Grisel D´Angelo
El reencuentro tras un viaje lleno de aventuras y desventuras en Europa.
Grisel D´Angelo nos contará las historias de los restaurantes más antiguos, los primeros cafés literarios, La Real Cocina y el jazz sonando en cada ciudad y en cada tiempo.
Maridamos con sorteos para ir a ver swing en vivo.
Todos los sábados un panorama con cortes de entrevistas exclusivas de Télam Radio. Una síntesis del día a día de las noticias más destacadas de la semana. Tema: Una ecuación equilibrada: Ciencia con perspectiva de género.
Abro hilo se propone como un lugar de encuentro y debate sobre temas que afectan nuestras vidas, abordados desde la ciencia y la tecnología y su impacto social. Abrir un hilo es dar información pero también ponerla en discusión fomentando el debate para repensar y confrontar evidencias que nos permitan tomar mejores decisiones. El film dirigido por Jorge Giulianelli pinta un retrato del cantor popular Jorge Cafrune, su papel como difusor de la cultura nacional y su transición a mito, luego de su trágico fallecimiento a caballo en 1978. A través de diversos testimonios, entre otros, el de su hija, la cantora Yamila Cafrune, el sonidista Luis Nogués, el historiador Guillermo Byrne, el escritor Sergio Pujol, y Mario Perrota, el niño que grabó y giró junto a Cafrune, el documental indaga sobre aquellos lugares desconocidos de su figura que no trascendieron de manera pública.
Relata: José Luis Romero. Comenta: Gerardo Murúa. Conexión: Velez-Independiente: Sergio Zarratea-Rodrigo Ruiz
12.00. Julio Cortázar. Bestiario.
16.00. Julio Cortázar: A fondo
21.00. Julio Cortázar: Lo fantástico En marzo de 2022, Jefes de Estado, ministros de Medio Ambiente y otros representantes de 175 países respaldaron la resolución de Naciones Unidas para acabar con la contaminación por plásticos y forjar un acuerdo internacional jurídicamente vinculante para finales de 2024. ¿En qué estado se encuentra?. Te lo responde Natalia Mazzei en un nuevo episodio de temas ambientales. En el Autódromo de la ciudad de Viedma en la Provincia de Río Negro comienza la temporada 2023 donde se pondrán en juego los recientes títulos de José Manuel Urcera en la máxima y de Otto Fritzler en el Turismo Carretera Pista.
En la apertura del campeonato de Turismo Carretera habrá trece pilotos que estrenarán equipo con respecto al cierre del torneo 2022, entre los que se cuentan: Leonel Pernía, Mauricio Lambiris, Julián Santero, Nicolás Bonelli, Diego Ciantini, Juan Bautista De Benedictis, Gabriel Ponce de León, Norberto Fontana, Emiliano Spataro, Sergio Alaux, Facundo Ardusso, Ayrton Londero y Gastón Ferrante.
Una de las novedades estará en la incorporación del misionero Rudi Bundziak, como último campeón del TC Mouras y que será de la partida en la nueva grilla de pilotos del TC Pista.
Relatos: Federico Camps. Comentarios: Sergio Tenaglia. Notas y estadísticas en boxes a cargo de Mariano Escalada y Nicolás Neuss. Nicolás Alvarez- Damian Zarate-Lautaro Villamamor.
Conexión Central vs Arsenal: Fabiola Natalio
Conexión Banfield vs Gimnasia: Martina Cartaná
En el Estadio Florencio Sola con el arbitraje de Sebastián Martínez.
Relatos: Gustavo Kuffner y Gustavo Cima. Comentarios: Miguel Osovi y Damián Trillini. Notas en campo de juego a cargo de Juan Ballesteros, Germán Berghmans, Alejandra Martínez y Gabriela Previtera.
Relata Eladio Arregui
Comenta: Daniel Cacioli
Previa desde 18.30hs.
Relata: Fabián Codevila
Comenta: Santiago Lucía
Acompañamos la transmisión de la audiencia donde se darán a conocer las penas para Magdalena Espósito Valenti, progenitora del niño Lucio Dupuy y su pareja Abigail Páez, declaradas penalmente responsables por homicidio el pasado 2 de febrero.
Cristina Bustamante, la musa inicial de Spinetta. Una de las canciones más reconocidas del flaco Spinetta "Muchacha ojos de papel" se inspiró en una mujer muy importante en su vida, pero no fue el único tema que le dedicó. Tema: Santo remedio: Producción pública de medicamentos.
Abro hilo se propone como un lugar de encuentro y debate sobre temas que afectan nuestras vidas, abordados desde la ciencia y la tecnología y su impacto social. Abrir un hilo es dar información pero también ponerla en discusión fomentando el debate para repensar y confrontar evidencias que nos permitan tomar mejores decisiones.
Con Cholo Gomez Castañon. Invitadas en vivo: Las Hermanas Vera
En el Estadio 'Uno' Jorge Luis Hirschi con el arbitraje de Nicolás Ramírez.
Esta expresión se usa como sinónimo de "por si acaso". El sentido es el mismo: un modo de prevenir consecuencias desagradables por alguna acción realizada, una medida de precaución ante posibles problemas. Las moscas lo elevaron a refrán. Un video repasa los acontecimientos más relevantes que ocurrieron hace décadas. La historia, en palabras e imágenes todos los días.
Los títulos más destacados en 1 minuto. Tres emisiones por día. (Audio y video).
Un noticiero federal con la información destacada de las provincias argentinas.
En este nuevo episodio celebramos la devoción por las Fiestas Juninas que tienen su origen en las zonas rurales y era una celebración de la cosecha que hoy se extiende a todo Brasil. Entre el 12 de junio y casi todo julio se celebra a San Antonio, San Pedro y San Juan. Esta producción podcast recorre la historia de las líneas Roca, San Martín, Sarmiento, Mitre, Urquiza y Belgrano, además de los comienzos del subte y la labor social del tren sanitario, con archivos de audio original de la época y efectos sonoros que acompañan el relato. En 8 episodios indaga sobre la historia y la política y cómo se entrelazan con la tecnología y la ciencia a lo largo de miles de kilómetros de territorio argentino.
Producción: San Luis TV
"Génesis" combina una narrativa atractiva con la televisión y la elección precisa de los actores. La esencia del programa es retratar el sentir y la creatividad de personas que se destacan en su quehacer cotidiano o su profesión mostrando cómo se vinculan con lo que hacen.