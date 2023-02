Afirman que la obra del Metrobus en Alberdi y Directorio es "ilegal"

Comerciantes y vecinos de las Comunas 7, 9 y 10, que estarán atravesadas por futura traza, presentaron un amparo judicial para frenar la obra / Foto: Alfredo Luna

La traza del Metrobus de Alberdi y Directorio debió ser aprobada en la Legislatura.



🧐Aquí nuestro dictamen jurídico acompañado en la causa judicial: https://t.co/bBPXJGoPQq@jonatanbaldivie @EKoutsovitis @ElMovimiento_EM @InstitutoIpypp @ctaacapital pic.twitter.com/rywFquQYxz — Obs Der a la Ciudad (@observatorioODC) February 9, 2023

La obra aludida por el Observatorio está a cargo de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad / Foto: Cris Silles

El Observatorio del Derecho a la Ciudad denunció la “ilegalidad” de la obra del Metrobus que el Gobierno porteño construye sobre las avenidas Alberdi y Directorio , al advertir que el futuro carril exclusivo para el transporte público no contó con el aval de una ley sancionada por la Legislatura local.“El Metrobus de Alberdi y Directorio necesita aprobación de la Legislatura”, afirmaron en un “análisis jurídico” divulgado por el Observatorio, la asociación que integran el abogado Jonatan Baldiviezo y la ingeniera María Eva Koutsovitis, entre otros.En el informe, los autores afirmaron que “la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dispone que la Legislatura legisla en materia de transporte y tránsito", en tanto que precisa que el Código de Tránsito y Transporte fija “como principio general que el establecimiento de arterias o carriles exclusivos corresponde a la Legislatura”.Además, recuerda que “los carriles exclusivos o preferenciales fueron históricamente aprobados por la Legislatura de la Ciudad” y cita como ejemplos los que funcionan en la avenida Córdoba, entre Reconquista y Medrano, y en Callao, entre Rivadavia y Marcelo T. de Alvear.La obra aludida por el Observatorio está a cargo de la Secretaría de Transporte y Obras Públicas de la Ciudad para instalar un corredor para el transporte público que irá -en una primera etapa- por la Alberdi, luego por Bruix y retomará por Directorio con una extensión de 5,8 kilómetros.Al respecto, comerciantes y vecinos de las Comunas 7, 9 y 10, que estarán atravesadas por futura traza, presentaron un amparo judicial para frenar la obra al considerar que impactará negativamente en la actividad y desestimar los beneficios esgrimidos por la administración porteña respecto del ahorro del tiempo de viaje que traerá el Metrobus.En el análisis, en tanto, el Observatorio sostuvo que el Gobierno porteño “sostiene que cada nueva traza del Metrobús no requiere aprobación de la Legislatura y que puede ser determinada por el Poder Ejecutivo”.“Para sostener esta posición, debería existir en el Código de Tránsito y Transporte, de mínima, una excepción expresa al principio general estableciendo que no se requerirá la autorización legislativa para la ejecución de una nueva traza del Metrobús”, agrega.Y concluye que “cualquier interpretación que considere que la determinación de un carril exclusivo o traza de un Metrobús no requiere la aprobación de la Legislatura constituiría una interpretación inconstitucional. La traza no fue aprobada por la Legislatura. Por lo tanto, su construcción debe ser interrumpida”.