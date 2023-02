Filmus recorrió una planta de radioisótopos construida en India con tecnología argentina

Visita a Corea del Sur para estrechar acuerdos en ciencia y tecnológica

Daniel Filmus, visitó diferentes instalaciones nucleares y de investigación en Corea del Sur con el fin de estrechar lazos de cooperación en las áreas de su cartera. Se reunió con autoridades, entre ellos su par coreano.



Además, visitó institutos especializados en energía nuclear, como el Kirams (Instituto Coreano de Ciencias Médicas y Radiológicas), adonde Argentina exportó un acelerador de protones de alta corriente para tratamiento del cáncer por Captura Neutrónica en Boro (BNCT) por un valor de U$ 700 mil dólares, en el marco de un memorando de entendimiento entre el instituto asiático y la CNEA.



En el Kirams, instituto asociado a un hospital de Seúl en el que se hace investigación y desarrollo en medicina nuclear y radioterapias, Filmus se reunió con el presidente interino de la entidad, In Chul Park, y visitó las instalaciones donde se aloja el acelerador desarrollado y montado por la CNEA, y con el cual los científicos coreanos pudieron avanzar en el manejo de BNCT, una técnica novedosa que permite el tratamiento de algunos tipos de cánceres para los cuales no hay abordaje posible con las técnicas convencionales



Luego, el titular de la cartera de ciencia mantuvo un encuentro con su par de Corea del Sur, Lee Jong-Ho, con quien habló de la intención de crear y poner en marcha el Consejo Consultivo Intergubernamental para el desarrollo de las TIC, así como el interés en cooperar en material espacial, nuclear, biotecnología y tecnologías para la transición energética, entre las que se destaca el litio.



En el marco de esta gira, Filmus afirmó que "Argentina y Corea suscribieron acuerdos que en esta visita pudimos ver materializados, no solo en bienes sino también en la transferencia de conocimiento que perfeccionó a profesionales coreanos y mejoró el uso de la tecnología como fue el caso del acelerador de protones de alta corriente exportado por la CNEA”.



Y agregó que “buscamos estrechar nuevos acuerdos en el uso pacífico de la energía nuclear aplicado a distintas disciplinas, el interés por el litio en transición energética, y las TIC".



En el marco de su visita al país asiático, Filmus mantuvo numerosas reuniones con vistas a nuevos acuerdos, entre ellas, con el vicepresidente de KFE (Korean Institute of Fusion Energy), Si-Woo Yoon, en materia de fusión nuclear; con la presidenta de Women In Nuclear Korea (WiN Korea), Young-Mi Nam, una organización sin fines de lucro con alrededor de 500 mujeres expertas que trabajan en el campo de la energía nuclear y la radiación; con el presidente de Korea Atomic Energy Research Institute (KAERI), Han-gyu Joo, con especial énfasis en el desarrollo de reactores y la visita a sus instalaciones; con el Presidente de Korea Aerospace Research Institute (KARI), Sang-Ryool Lee, sobre la industria aeroespacial y el interés en continuar la cooperación bilateral con la Conae en nuevos acuerdos; con el vicepresidente Ejecutivo Senior de Pohang Iron and Steel Company (Posco), Byeong-og Yoo, en materia de litio, y un encuentro con científicos argentinos que se encuentran actualmente en Corea investigando.