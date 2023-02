Sergio Barreto separado del plantel del "Rojo" tras negarse a firmar el contrato

Barreto, marginado por la dirigencia del "Rojo" / Foto: Raúl Ferrari

📌 Comunicado oficial: sobre los contratos por vencer. pic.twitter.com/mzwlw3eORX — C. A. Independiente (@Independiente) February 9, 2023

El defensor Sergio Barreto fue separado este jueves del plantel de Independiente por negarse a renovar el contrato que se vencerá en junio próximo y no se entrenará con el resto de sus compañeros, por decisión de la dirigencia del club de Avellaneda.El central, de 23 años, pretendido por Boca en este mercado de pases, es el capitán del equipo aunque desde ahora no se entrenará con el primer equipo al menos hasta resolver su situación contractual.Les pretensiones económicas de Barreto fueron muy elevadas, según la mirada del club, y en consecuencia rechazó la oferta del "Rojo" recibida en las últimas horas.En principio, el defensor no concentrará para el juego de este fin de semana contra Vélez Sarsfield.La situación resultó hoy incómoda para sus compañeros, ya que Barreto fue anoticiado en la previa del entrenamiento de esta mañana cuando llegó al predio de Villa Domínico y se encontró con el técnico, Leandro Stillitano, y el Director Deportivo, Pablo Cavallero, quienes le transmitieron el mensaje de la comisión directiva.En el último mercado de pases su representante, Adrián Palma, presionó para que sea vendido, pero desde el lado del presidente del "Rojo", Fabián Doman, explicaron una y otra vez que no llegaron ofertas satisfactorias.Sin embargo, las negociaciones entre las partes para extender el contrato que vencerá el 30 de junio no prosperaron y la idea de los directivos en no revalorizarlo si decide irse con el pase en su poder.Al respecto, Doman dijo a TyC Sports: "Queremos mucho a Barreto, pero hay un club que está por encima de cualquier nombre, incluso el mío”."La dirigencia tomó la decisión de apartar a Sergio Barreto del partido con Vélez, al menos hasta que la cosa se encamine. No vamos a hacer novelas de meses con los jugadores”, afirmó el dirigente.“La propuesta que le hicimos a Barreto es muy buena para el fútbol argentino y el club. Hay una contradicción entre vender barato al jugador y cobrar mucho si no se vende”, cerró.La determinación es un claro mensaje para otros futbolistas que tienen vínculo hasta fin de año y aún no renovaron, como Tomás Pozzo y Rodrigo Márquez, con quienes los dirigentes están negociando.Los que se encontraban en una situación similar pero ya firmaron son Ayrton Costa y Patricio Ostachuk.En relación a lo deportivo, el reemplazante de Barreto y el dueño de la cinta será Joaquín Laso, quien acompañará a Edgar Elizalde en la defensa de Independiente contra el conjunto de Liniers, el sábado desde la 21.30 en el estadio José Amalfitani.