El Gobierno le contestó a Macri: "No puede mentir o desconocer datos públicos"

Foto: Fernando Gens

Lo que no puede hacer una persona que tuvo la máxima responsabilidad institucional es mentir o desconocer datos absolutamente públicos de una de las industrias estratégicas para el desarrollo de nuestro país como hace en esta publicación: https://t.co/lJ3EXCNNMb — Matías Lammens (@MatiasLammens) February 9, 2023

En la Argentina no cabe el pensamiento unitario. Como acostumbran Larreta y Macri, sólo piensan en el AMBA. Nosotros pensamos en un país federal, y lo llevamos a la acción invertiendo en todo el sistema aéreo nacional para que las y los argentinos viajen mejor y más conectados. — Diego Giuliano (@DiegoGiuliano) February 9, 2023

Foto: Prensa Aerolíneas Argentinas

Foto: Prensa Aerolíneas Argentinas

Foto: Prensa Aerolíneas Argentinas

El Gobierno nacional, a través de sus ministros de Turismo y Deportes, Matías Lammens, y de Transporte, Diego Giuliano, y del presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, salió a responder las críticas del expresidente Mauricio Macri en relación a la política aerocomercial que lleva adelante el Poder Ejecutivo y destacó la recuperación del sector tras la crisis atravesada por la pandemia de coronavirus., dijo por su parte Lammens , al responder -a través de la red social Twitter- una publicación de Macri, en la que se refería al cierre del aeropuerto de El Palomar, entre otros temas relacionados. Giuliano , por su parte, remarcó en su cuenta de la misma red social que “en la Argentina no cabe el pensamiento unitario. Como acostumbran Larreta y Macri, sólo piensan en el AMBA. Nosotros pensamos en un país federal y lo llevamos a la acción invirtiendo en todo el sistema aéreo nacional para que las y los argentinos viajen mejor y más conectados”.En tanto,En una publicación que realizó en Facebook, Macri recordó que hace cinco años se inauguraba el Aeropuerto de El Palomar, al que calificó como “un éxito, porque gracias a las nuevas líneas low-cost, los argentinos pudieron volar mucho más barato a todo el país” y cuestionó que el actual gobierno "lo cerró de un día para el otro, sin argumentos ni explicaciones, sólo por mezquindad y malicia”.Según Macri, el gobierno "volvió al modelo de pocos vuelos carísimos y al (casi) monopolio doméstico de Aerolíneas” y anticipó que El Palomar “pronto va a volver a funcionar”.“El expresidente Macri tiene todo el derecho del mundo a tener sus prejuicios ideológicos, arengar políticamente a sus seguidores e incluso criticar las políticas del gobierno si así lo desea. Lo que no puede hacer una persona que tuvo la máxima responsabilidad institucional es mentir o desconocer datos absolutamente públicos de una de las industrias estratégicas para el desarrollo de nuestro país”, dijo en respuesta Lammens.En tanto, explicó que los datos de ANAC "muestran que en enero de este año ya volaron por el país más personas que en el mismo mes de 2020. Y eso a pesar de que atravesamos, fruto de la pandemia, la peor crisis de la historia del turismo y del sector aeronáutico”.“También hace referencia a las #LowCost que antes volaban desde #ElPalomar. Esas aerolíneas hoy operan en Aeroparque, el aeropuerto de cabotaje más importante de Argentina, que le permite a sus pasajeros aterrizar a diez minutos del Obelisco y conectar con todo el país”, dijo el ministro y añadió: “Macri les puede preguntar a los dueños de Flybondi y Jetsmart sobre sus ambiciosos planes de inversión. Pero si no quiere hacerlo, sí puede leer en los medios que, en estos 3 años, con una pandemia de por medio, Flybondi pasó de 5 a 12 aviones y Jet Smart de 4 a 8”.Asimismo destacó que “a la par del crecimiento del mercado de cabotaje, en enero también alcanzamos una recuperación en torno al 90% de los pasajeros internacionales, mientras que el promedio mundial es de 68,5%”.“Todo este movimiento permitió que la actividad en aeropuertos en el país sea la que más rápido se recuperó de la región después de la pandemia, según Aeropuertos Argentina 2000, que al mismo tiempo viene desarrollando una gran inversión en estaciones aéreas”, concluyó Lammens.Por su parte, Giuliano explicó que "trabajamos con las compañías low cost que operaban desde El Palomar, que trasladaron sus operaciones a Ezeiza y Aeroparque, donde incrementaron sus flotas gracias a las capacidades operativas de estas terminales”.“Desde que iniciamos nuestra gestión, finalizamos obras en 25 aeropuertos y actualmente estamos ejecutando otras en 15 aeropuertos, avanzamos en la digitalización de todo el sistema de comunicaciones aeronáuticas y estamos modernizando el sistema de vigilancia de tránsito aéreo”, agregó y puntualizó que “en enero 2023 superamos los números de pasajeros prepandemia con 2.5 millones de personas volando por el país".Finalmente,“¿Cuál fue el resultado? Latam se fue del país luego de perder 300 millones de dólares en 2018 y en 2019. Andes, Norwegian y Avian dejaron de operar antes que Macri deje el gobierno. Hicieron populismo aerocomercial y pusieron en riesgo la conectividad de todo el país”, reseñó.El titular de AA remarcó que, según Macri, "por eso volvió al modelo de pocos vuelos carísimos y al (casi) monopolio doméstico de Aerolíneas", aclaró que "hoy en Argentina vuelan más personas que en 2019 y las low cost, que operan en Aeroparque y Ezeiza, representan el 35% del mercado y se preguntó: "¿De qué monopolio habla este señor?".Al referirse a los dichos de Macri en cuanto a que "Aerolíneas pierde US$ 700 millones por año", Ceriani afirmó que “eso fue durante su gestión. En 2022, redujimos los aportes del Estado a la mitad y proyectamos un 2023 con aún menos aportes. Discutamos el déficit de Aerolíneas, pero con los números verdaderos”.“Es lógico para la visión centralista de Macri sostener un tercer aeropuerto en AMBA que requería una inversión millonaria y que el resto del sistema aeroportuario subsidie su operación. Nuestra mirada federal, nos obliga a priorizar el desarrollo de los aeropuertos del interior”, insistió.Y concluyó: “Hoy el sistema aerocomercial tiene reglas claras, está firme, le permite a todas las empresas desarrollar planes de negocios, traer aviones, sumar rutas y crecer en pasajeros. En definitiva, garantizar la conectividad del país y que más argentinos y argentinas puedan viajar”.