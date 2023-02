"Cristina dejó la deuda en el 52,6% del PBI, Macri en 88,8% y ahora es de 79,8%"

Foto: Prensa Diputados.

"Argentina tiene una enorme deuda, que no se puede dejar de considerar en ningún análisis, pero los US$ 45.000 millones (con el Fondo Monetario Internacional) los tomaron ellos, así como, en una gran proporción, el endeudamiento en dólares con los bonistas privados que hubo que refinanciar"

El diputado nacional del Frente de Todos Carlos Heller afirmó este jueves que "la deuda pública total cuando se fue Cristina (Fernández de Kirchner) era 52,6% del Producto Bruto Interno (PBI) cuando se fue (Mauricio) Macri 88,8%, y a septiembre del año pasado 79,8%", al referirse a los cuestionamientos de Juntos por el Cambio respecto de la gestión económica del actual Gobierno."Pese a los muchísimos problemas que tiene,", remarcó Heller en diálogo con Radio 10, al tiempo que contempló el "agravamiento de la crisis mundial".En este contexto, el legislador advirtió que Juntos por el Cambio "trata de crear pánico" ante la sociedad con la "creación de desestabilización y hacer que no se pueda cumplir lo que el Gobierno intenta llevar adelante con Precios Justos y la refinanciación de la deuda que dejó la administración de Macri, que se vienen negociando bien", subrayó."Argentina tiene una enorme deuda, que no se puede dejar de considerar en ningún análisis, pero los US$ 45.000 millones (con el Fondo Monetario Internacional) los tomaron ellos, así como, en una gran proporción, el endeudamiento en dólares con los bonistas privados que hubo que refinanciar", objetó Heller., aseveró.Así, el presidente de Banco Credicoop salió en respuesta a un comunicado de la coalición opositora publicado esta semana bajo el título "Nos están dejando una situación peor que la de 2015 y una bomba armada para el pueblo argentino".En esta línea, precisó:"Es decir, 10 puntos menos que los que había cuando se fueron estos muchachos que están hablando de 'la bomba', cuando la bomba la fabricaron y dejaron prendida ellos", replicó Heller.Seguidamente, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja detalló que "cuando se fue Cristina, el 66,9% de la deuda era en moneda extranjera; cuando se fue Macri, el 77,7% era en moneda extranjera; y a septiembre del año pasado, volvió a 66,7%, es decir la misma proporción que había a diciembre de 2015".Bajo el mismo parámetro, Heller postuló: "Cuando se fue Cristina, el 57% de esa deuda era intra-sector público y sólo el 12% con organismos internacionales; cuando se fue Macri, con el sector público había bajado a 40% y con organismos internacionales había subido a 22%; ahora volvió a ser 45% y 18%".El diputado afirmó que con esas cifras "se vuelve a tender a los valores históricos", con lo cual, apuntó,"Hablan de 'bomba' y dejaron una deuda de US$ 45.000 millones a pagar en tres años y la deuda en pesos que tenían la reperfilaron, que es una manera elegante de decir que no la pudieron pagar y la patearon para adelante", amplió Heller.En esta línea, subrayó: ", el cual "este año se ha cumplido casi a la perfección porque el compromiso era 2,5 y terminó 2,4", precisó el legislador."Argentina, mientras trata de crecer y ordenar sus ingresos impositivos para que los tienen que pagar lo paguen todo, financia ese déficit tomando deuda en pesos, esencialmente intra-estatal, y además con los colocadores institucionales (bancos, compañías de seguros, fondos de inversión), y le está yendo muy bien porque en 2022 logró 144% de lo que venció", concluyó Heller.