Cami, Rojuu y Rusowsky se presentarán en los escenarios alternativos del Lollapalooza

son algunos de los nombres que se presentarán en losA un mes y medio de la octava edición del festival que se realizará entre el 17 y el 19 de marzo en el Hipódromo de San Isidro, se anunciaron los artistas que se sumarán a Wallows, Rise Against, Cigarettes After Sex, Polo & Pan DJ Set y Sofi Tukker DJ Set para cerrar la oferta de shows que ocurren por fuera del fin de semana del festival.El 15 de marzo en Niceto Club se presentarán, acompañados por León Cordero. Otra de las novedades de esta nueva edición argentina del festival es que también llegará a la provincia de Córdoba, donde tocará Cami el lunes 20 de marzo en Club Paraguay, y a la ciudad de Rosario, que recibirá la visita de Rojuu en la Sala de las Artes, el martes 21.Las entradas de estos nuevos shows podrán adquirirse a partir de este jueves en la preventa exclusiva para clientes Santander American Express y luego comenzará la venta general con todos los medios de pago, en ambos casos únicamente a través de Allaccess.La grilla para esta edición de Lollapalooza incluye artistas que estarán viniendo por primera vez a suelo argentino como Drake, Billie Eilish, Lil Nas X y Blink-182. Además, traerá shows de artistas internacionales como Tame Impala, Rosalía, Jane’s Addiction, The 1975, Armin Van Buuren, Jamie XX, Kali Uchis, Fred Again, entre más.Entre los shows también habrá exponentes de la música local como María Becerra, Trueno, Usted Señalemelo, Diego Torres, Chano y Marilina Bertoldi, por citar a parte de la nómina.