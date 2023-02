El jerarca policial uruguayo será imputado en la causa contra el excustodio de Lacalle Pou

El ministro del Interior uruguayo, Luis Heber.

El Gobierno uruguayo destituyó a la cúpula policial para iniciair una "nueva etapa" contra el narcohttps://t.co/v7esIPCi8G — Agencia Télam (@AgenciaTelam) February 9, 2023

Lacalle Pou, presidente de Uruguay. Foto: AFP

“Agradeciendo el trabajo hecho, iniciamos una nueva etapa para ir a más. Queremos más seguridad para nuestro pueblo, nuestro pueblo precisa más seguridad.”



Declaración por cambios en la cúpula policial.https://t.co/X0dJMO5LJI pic.twitter.com/ggtqJtNlur — Luis Alberto Heber (@Luisaheber) February 8, 2023

El exsubdirector ejecutivo de la Policía de Uruguay Jorge Berriel, destituido el pasado por el Gobierno de Luis Lacalle Pou , que es acusado, entre otras cosas, de utilizar sus vínculos con jerarcas policiales para lograr favores u obtener información confidencial.Al anunciar el pasado miércoles su destitución, así como la del director de la Policía Diego Fernández, el ministro del Interior, Luis Heber, dijo que la decisión "nada tiene que ver con otros asuntos", según consignó el portal El Observador.Berriel y Fernández, al igual que el exsubdirector administrativo de la Policía, Héctor Ferreira, quien dejó el cargo en diciembre,, liderada por la fiscal Gabriela Fossati.En particular, se supo que Berriel le dio información reservada y fue contactado para tramitar la relocalización de un policía, entre otras cosas.en el marco de una investigaciónEl excustodio incluso mantenía reuniones vinculadas con las acciones de esta red criminal en la Torre Ejecutiva, la sede de la Presidencia., inclusive varios intercambios que había tenido por WhatsApp, que abrieron otras líneas de investigación en la medida en que fueron filtrados por la prensa.luego de que trascendiera que Astesiano recibió el encargo de una empresa estadounidense de armar "fichas" con los datos de ambos legisladores opositores, que fueron los que presentaron una denuncia penal sobre el caso.Además,, como tareas de inteligencia a un exnovio de su hija, o incluso para obtener información confidencial sobre Lorena Ponce de León, la exmujer de Lacalle Pou, según reveló el medio La Diaria.En el marco de las revelaciones surgidas en la causa judicial y dadas a conocer por los medios locales,Uno de los integrantes de la custodia presidencial que compartió con Astesiano contactos de docentes y estudiantes del liceo 41 fue desplazado de su cargo tras haber sido identificado por la Policía y declaró ante las autoridades.Marcelo Fránquez, que Astesiano tenía agendado como Marcelo Baiano, le pidió al exjefe de la seguridad presidencial que interviniera los teléfonos, porque quería probar la participación de "docentes comunistas" en un supuesto "escrache" que impulsaban estudiantes de tercer año.Por otra parte,Consultado este jueves por la prensa sobre este espionaje,"¿Todo lo que sale en los chats es la verdad revelada? ¿Vamos a juzgar (a Astesiano) antes de que sea juzgado? ¿Vamos a dar por bueno todo eso, yo tengo que condenar eso?", añadió.Este jueves,. Su abogado, Marcos Prieto, dijo antes de ingresar al lugar que su defendido "sigue imputado por los mismos tres delitos" que determinó Fossati en un principio.A la vez, señaló ante la prensa que es una "instancia de trabajo más" y que no tiene detalles sobre qué temas consultará la fiscal.A fines de diciembre,, quien defendió su gestión y aseguró que estaba colaborando en la investigación."El Gobierno no tiene cola de paja. Estamos tranquilos con lo que hicimos. Me puedo equivocar, pero hacer las cosas mal, afuera de la ley, no. Me parece que en este tema hay que ir hasta el hueso”, manifestó en su momento el mandatario.