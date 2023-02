Scaloni, nominado a mejor técnico del año por la FIFA

Foto: Fernando Gens.

El director técnico del seleccionado argentino de fútbol campeón del mundo,, fue nominado este jueves por la FIFA como candidato a Entrenador del Año en sus premios The Best.Scaloni comparte la terna junto al italiano(Real Madrid) y el español. Los ganadores recogerán el galardón en París el próximo lunes 27 de febrero.El viernes 10 de febrero se publicarán los nombres de los finalistas de los premios The Best al Jugador de la FIFA (donde se descarta la presencia de Lionel Messi), así como los finalistas del Premio Puskás de la FIFA.El miércoles se dieron a conocer los ternados para arquero del año y el argentino Emiliano Martínez también fue nominado