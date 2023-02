Su amiga Grace Cosceri recuerda a Spinetta: "Luis fue un mago que transformó mi vida”

La cantante y ex vocal coach de Luis Alberto Spinetta que cantó en cinco de sus discos y mantuvo una amistad desde fines de los 90 al trabajar en su disco "Los Ojos" habló con Télam Radio en este nuevo aniversario de la partida física de uno de los padres de la canción argentina: "Es un día que me fragiliza un montón porque no se diluye ni un ápice todo lo que es su ausencia física y lo que trae, esa sensación de perdida que tratamos de sublimar pero que cada 8 de febrero duele igual. Es una ausencia contundente que viene a comunicar algo".y la última charla que tuvieron por teléfono donde él le dijo:"Estoy bien, vos no te pareces a Bjork sos Kotringo, te amo" a lo que ella le contestó: "Yo también te amo".La cantante que inició su camino en el "Parakultural"analizó que "haciendo un collar de perlas de nuestras conversaciones o nuestras charlas nocturnas muy privadas por teléfono, de alguna forma se estaba despidiendo, él cerca de su partida dijo: "yo ya hice todo lo que tenía que hacer", es duro pero interprete que él ya no quería estar. No es fácil morir pero es difícil vivir", sentenció.Al destacar su impronta vanguardista mencionó que " él nunca se quedó en el pasado, siempre interpretó lo nuevo desde la curiosidad y no quedar se en una zona de confort".Sobre el día que se encontraron por primera vez rememoró: "Lo conocí siendo la Vocal Coach de "Illya Kuryaki and the Valderramas", Dante Spinetta me dijo que íbamos a cambiar de estudio y empezábamos a grabar en "La Diosa Salvaje", me subí a un taxi desde Devoto para ir a Villa Urquiza y empezó a sonar en la radio: "Muchacha Ojos de Papel", se me movilizaron todas mis glándulas, no podía con mi vida. Toqué el timbre y él me atendió muy teatral con su mameluco azul y su gorro rojo de lana, me ofreció un café y le dije que ya había desayunado y soltó: "Ay qué profesional", ahí sentí amor a primera vista."Luis me llevó a un rincón de su estudio cuando terminé de trabajar con su hijo y me contó que estaba grabando el último disco de "Los Socios del Desierto" al que después le puso "Los Ojos" y me dijo: "quiero que entrenes mi voz, te espero el lunes a la misma hora que venías con los chicos", desde ahí seguí yendo durante seis años más para él y otros tres con otros proyectos de todos los pibes que circulaban con música urbana y rap por su estudio".Grace Coscerie: "Sufrí un accidente con un auto que me dejó muchos meses en cama sumado al reuma diabólico que se me desarrolló, él para darme animo me sorprende con que estaba produciendo un disco para mi, me mandaba mails con demos y me contaba quienes convocaba como Gonzalo Aloras, Baltasar Comotto, Martín García Reinoso, Ale Franov, tengo todo guardado, pero surgió un surgió un inconveniente que se sabe porque se ha contado en podcast y libros, el estaba quebrado economicamente, y vendió su guitarra "Pensa". Pasado eso le empezó a doler el hombro y después hizo el concierto de "Las Bandas Eternas", no sé si el sabía que estaba enfermo pero algo sabía porque iba a una especie de Pitonisa, la famosa Olga de la canción".Sentí que tenía que llamarlo, me atendió su secretaria y siempre que l ollamaba se entusiasmaba, estaba vez fue distinto, tenía un hilo de voz y llorando le dije: "Luis no fumes más, dejá ese cigarrillo" y el me contestó: "No te preocupes Gracie estoy bien, siempre me retas con eso. Sabes que no es que te pareces a Bjork, tu voz es igual a la de Kotringo, buscala, te amo." y yo le contesté: "Yo también te amo".